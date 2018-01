Sømænd har mistet tålmodigheden: Pudser advokat på kommunen

Skal Århus Sømandshjem have en kompensation på 150.000 kr. for, at hjemmets i forvejen lønnede bestyrer har været vicevært i en periode, hvor kommunen ejede bygningen?

Dette og en række andre stridspunkter kan Aarhus Kommunes og sømandshjemmets advokater ikke blive enige om i forbindelse med en refusionsopgørelse, efter at Århus Sømandshjem i 2016 fik eksproprieret sine tidligere lokaler på Sverigesgade til fordel for en kanal til Aarhus Ø.

Det oplyser Aage Christensen, bestyrelsesformand for Århus Sømandshjem – et tilbud for de sømænd, der kommer med skibe til Aarhus Havn. Ifølge formanden skiller ca. 300.000 kr. parterne.

Han skrev torsdag et brev til kommunens øverste embedsmand, stadsdirektør Niels Højberg, som sømandshjemmet i oktober kontaktede for bl.a. at drøfte ekspropriationssagen og refusionsopgørelsen. Ifølge Aage Christensen tilkendegav stadsdirektøren, at han ville kigge på sagen, men ellers har sømandshjemmet ikke hørt fra ham. Derfor varsles der nu et retsligt tiltag over for kommunen.

»Det er fordi, vi ikke kan komme videre,« siger Aage Christensen, som ærgrer sig over, at der ikke kan findes en mindelig løsning på det økonomiske mellemværende.

Århus Sømandshjem Tilbud til søens folk Århus Sømandshjem – International Seamens Club Aarhus – har siden 1881 stillet sine faciliteter til rådighed for søfolk, der gæster Aarhus Havn. Sømandshjemmet er en aftenklub for de søfolk, som ankommer til Aarhus Havn. Ca. 4.000 sømænd gæster hjemmet hvert år. Her tilbydes bl.a. internetcafe, mulighed for spil, satellit-tv og ture til byens seværdigheder. Lige som sømændene kan blive kørt til og fra deres skib. Flyttede i november 2016 fra Sverigesgade 1-3 til Polensgade 3. Kilde: Århus Sømandshjem

»Nu skal man i gang med en retssag, der handler om et par hundrede tusinde kroner. Jeg troede, at man kunne sidde rundt om et bord og finde en løsning.«

Det kommer parterne nu til. Fredag reagerede stadsdirektøren på henvendelsen.

»Jeg har i dag (fredag, red.) svaret Aage Christensen, at jeg beklager, at jeg ikke har fået fulgt op på sagen. Vi er nu enige om at holde et møde, hvor parternes advokater medvirker, så vi kan drøfte sagens forskellige aspekter,« skriver Niels Højberg til JP Aarhus.

Strid om pris på nedrivning

Udsigten til et møde med kommunen får dog ikke sømandshjemmet til at indstille forberedelsen af en stævning, fortæller Aage Christensen, der begrunder det med, at hjemmet har mødt så meget modstand fra kommunen i sagen.

Sømandshjemmet har også søgt aktindsigt i forløbet omkring nedrivningen af deres tidligere bygning Sverigesgade 1-3. Formanden vil have afdækket, hvorfor kommunen har betalt tre mio. kr. for at få nedrevet ejendommen, når sømandshjemmet havde fået et skriftligt tilbud på en mio. kr. for opgaven. Prisen for nedrivningen, mener Aage Christensen, har haft betydning for, hvad Aarhus Sømandshjem fik i erstatning for ekspropriationen, som endte med at udløse 6,5 mio. kr. til hjemmet.

»Vi siger, at kommunen har brugt prisen på tre mio. kr. som et argument til at trykke os to mio. kr.«

Han fortæller, at flytningen til Polensgade i november 2016 har haft store økonomiske konsekvenser for hjemmet, der har været en del af Aarhus siden 1881. Hjemmet mangler det årlige overskud på 1,4 mio. kr., som blev opnået ved at udleje lokaler i deres tidligere bygning. Det nye tilbud til de gæstende sømænd er blevet muligt med hjælp fra A.P. Møller Fonden, som har doneret tre mio. kr. hertil.