Rådmand: Vi må inddrage borgerne noget tidligere

Borgerne skal involveres mere i de beslutninger, der bliver taget fremover i forbindelse med kommuneplanens strategi om byfortætning.

Det fastslår Aarhus Kommunes rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), på baggrund af en meningsmåling fra analyseinstituttet Wilke, som viser, at flertallet af aarhusianerne er imod kommunens strategi om at bygge højere og tættere i Aarhus.

»Det appellerer til en større borgerinddragelse og involvering i en tidlig fase, så man kan blive hørt og give sit besyv med, inden byrådet træffer beslutning,« siger rådmanden.

Ifølge målingen er 54 pct. af de adspurgte uenige i Aarhus Kommunes højhuspolitik, mens 32 pct. erklærer sig enig, og 13 pct. svarer »ved ikke«. Omvendt mener 71 pct., at kommunen i højere grad burde fokusere på at udvikle områderne uden for midtbyen. Det svarer 16 pct. nej til, mens 13 pct. ikke har nogen holdning til spørgsmålet.

Al evidens og forskning siger, at hvis man skal have en robust struktur, skal det være kompakt.

»Jeg glæder mig over, at så mange borgere har så klar en holdning til byens udvikling og giver et bud på, hvordan man egentlig ønsker, at byen udvikler sig,« siger Bünyamin Simsek.

Fortætning ved letbanen

»Det er markant, og det er næsten i tråd med, hvad vi i Venstre har forsøgt at få indarbejdet i kommuneplanen. Venstre har taget forbehold og fået en mindretalsudtalelse lagt ind i den endelige beslutning om netop det selvsamme.«

»Vi er tilhængere af, at vi laver byfortætning langs letbanen, men også at vi skal lave traditionel arealudvikling ude på åben mark og i bysamfundene uden for Ringgaden. Også for at udnytte den velfærdskapacitet, der er i daginstitutioner og skoler,« siger han.

Men nu er der vedtaget en kommuneplan, hvor byrådets planer med fortætning i Aarhus er grundigt beskrevet. Kan det så ændres?

»Jeg mener, det er foreneligt med kommuneplanen, hvis vi i forbindelse med lokalplaner formår at køre nogle borgerinddragelsesprocesser, hvor man bliver tidligt inddraget, involveret og hørt,« siger Bünyamin Simsek.

Plads til nye tanker

»Jeg skal som rådmand levere den strategi, som byrådet har besluttet. Kommuneplanen er en ramme, som ikke låser det fast, og derfor har jeg som rådmand mulighed for sammen med teknisk udvalg og byrådet at tænke nogle af de tanker ind, som jeg selv tidligere har givet udtryk for, da jeg ikke sad på posten, samt tage hensyn til, hvad borgerne måtte mene.«

Også stadsdirektør Stephen Willacy, Aarhus Kommune, mener, at borgerne skal inddrages og høres i forbindelse med udarbejdelsen af kommende lokalplaner.

»Vi har nu efterhånden nogle erfaringer fra forskellige byggeprojekter i byen. Vi kan godt tage op, hvornår noget er for tæt. Når vi taler om højde og drøjde, er det som regel punkthuse som på Aarhus Ø. Det er langt væk fra indre by, og selvfølgelig er der et følelsesmæssigt element, når man kommer nærmere den indre by. Det er god timing at diskutere det nu,« mener han.

Baseret på forskning

Stadsdirektøren er ikke overrasket over, at så mange af de adspurgte i Wilkes undersøgelse er skeptiske over for kommunens højhuspolitik.

»De strategier, der bruges, er baseret på forskning omkring, hvordan man arbejder med en bæredygtig byudvikling, og det er ikke altid i overensstemmelse med, hvad der er populært,« erkender Stephen Willacy.

»Når jeg taler for en bæredygtig byudvikling, så skulle vi helst lave byen der, hvor folk er og ikke bare fortsætte den flade udbygning i landskabet. Al evidens og forskning siger, at hvis man skal have en robust struktur, skal det være kompakt, som vi kender det fra storbyer rundt omkring i verden.«

Fortætning i Gellerup

Fortætningsstrategien skal ifølge kommuneplanen bl.a. finde sted langs letbanen, mens den også gælder i visse byområder.

»Vi har f.eks. en fortætningsstrategi i Gellerup, hvor vi gerne skal have bygget dobbelt så mange kvadratmeter, som der er i dag. Men her indgår også opholdsarealer, grønne og blå åndehuller, som er alfa og omega i en fortætningsstrategi, for det bliver mere presset, og folk skal bruge dem mere,« siger Stephen Willacy.