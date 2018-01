Ny investor i ghetto-område: PKA investerer 350 mio. kr. i Gellerup

Pensionskassen PKA investerer 350 mio. kr. i opførelsen af 188 boliger i Gellerup. Dermed bliver PKA den første institutionelle investor, som går ind i Aarhus Kommunes og Brabrand Boligforenings forandring af Gellerup og Toveshøj, så det bliver et mere åbent og socialt mere sammenhængende område.

Der er allerede investeret i ny infrastruktur, modernisering af boliger og en ny bypark, og over de næste år opføres der flere blandede boliger, nye offentlige institutioner og kulturtilbud. Desuden skabes der flere arbejdspladser og flyttes arbejdspladser til området.

Området har en attraktiv beliggenhed tæt på Aarhus centrum, og vi tror på, at flere investorer også får øjnene op for perspektiverne for Gellerup. Michael Nellemann Pedersen Investeringsdirektør hos PKA Området har en attraktiv beliggenhed tæt på Aarhus centrum, og vi tror på, at flere investorer også får øjnene op for perspektiverne for Gellerup.

Gellerup er også en del af Aarhus Kommunes fortætningspolitik, og bydelens indbyggertal forventes over de næste 10 år at stige fra 6.000 til op imod 14.000.

En robust investering

»Vi ser store muligheder i visionerne for Gellerup, der allerede er i gang med at blive en dynamisk bydel. Det er en robust investering, der både giver vores medlemmer et godt afkast samtidig med, at vi er med til at understøtte udviklingen af området til en levende bydel med en større mangfoldighed af beboere og boligtyper af god kvalitet,« siger investeringsdirektør Michael Nellemann Pedersen, PKA.

»Området har en attraktiv beliggenhed tæt på Aarhus centrum, og vi tror på, at flere investorer også får øjnene op for perspektiverne for Gellerup,« siger han.

Boligblok bygges om

Entreprenørfirmaet JCN Bolig har sammen med PKA udviklet det samlede projekt, hvor JCN Bolig skal modernisere en boligblok med 115 boliger for ca. 105 mio. kr. Den nederste etage ombygges sammen med parterre-etagen til moderne byhuse, mens de resterende etager totalrenoveres til lyse lejligheder med nye vinduer og karnapper i gavlen af boligblokken.

Helhedsplan Byggeri PKA investerer 350 mio. kr. i at bygge 188 lejeboliger fordelt på 28 rækkehuse i to etager. Boligerne kommer til at ligge i hjertet af området med direkte adgang til den store bypark og den kommende Sport og Kulturcampus. Herudover opføres der 88 boliger i opgangsbyggerier i 4-6 etager og 72 boliger i tre punkthuse i et plan. Byggeriet forventes at stå færdig ultimo 2020. JCN renoverer en boligblok med 115 boliger til en projektsum på ca. 105 mio. kr. De resterende boliger totalmoderniseres.

Keld Laursen, adm. direktør i Brabrand Boligforening, glæder sig over, at en af landets største pensionskasser tror på visionen for området.

»Det er vigtigt, at investorer tror på visionen for bydelens udvikling – og det gør PKA, der med investeringen bekræfter, at udviklingen mod en attraktiv bydel er på rette vej. Investeringen er også med til at udvikle bydelen med forskellige kvarterer med hver deres særegenhed,« siger Keld Laursen.

Gellerup-formand: Det tager tyve år at ændre udsat område

Befolkningstallet i Aarhus forventes at stige fra 340.000 i dag til 450.000 i 2050, og Gellerup spiller ifølge borgmester Jacob Bundsgaard en vigtig rolle i den udvikling.

»Skal vi lykkes med udviklingen af Gellerup, er det afgørende, at både private og offentlige spillere tager et ansvar og byder ind. Derfor betyder det meget for os som by, at en stor privat investor ser potentialet i bydelsudviklingen i Gellerup og byder ind med et projekt, der vil give borgerne i Aarhus endnu flere boliger at vælge imellem,« siger Jacob Bundsgaard.