1.979.762 MWh. Eller 1.979.762.000 kWh (kilowatt-timer).

Det var det samlede strømforbug af NRGi’s 220.000 private hustande og erhversvirksomheder. De bor primært i Aarhus-området og i de to kommuner på Djursland.

Det store tal er større, end det var året før. Faktisk 59.213 MWh større.

Vi ser et lettere stigende elforbrug hos private, som tilskrives vores stigende antal el- og underholdningsapparater i hjemmene, men samtidig bliver forbrugerne mere opmærksomme på metoder til at spare. Benny Hebsgaard, energirådgiver hos NRGi Vi ser et lettere stigende elforbrug hos private, som tilskrives vores stigende antal el- og underholdningsapparater i hjemmene, men samtidig bliver forbrugerne mere opmærksomme på metoder til at spare.

Selvom stigningen blot lyder på ca. 3 pct., svarer det til 16.100 husstandes årlige strømforbrug – eller det samme som forbruget i Hinnerup og Hørning tilsammen.

Energirådgiver hos NRGi, Benny Hebsgaard, peger primært på industrien og erhverv, som de områder, der trækker forbruget op.

»Vi ser et lettere stigende elforbrug hos private, som tilskrives vores stigende antal el- og underholdningsapparater i hjemmene, men samtidig bliver forbrugerne mere opmærksomme på metoder til at spare. Stigningen skyldes primært, at der er godt gang i industrien og erhvervslivet, hvor for eksempel byggebranchen stadig nyder godt af en stigende efterspørgsel,« forklarer han.

Elforbruget 2015: 1.875.466 MWh

2016: 1.920.549 MWh

2017: 1.979.762 MWh

Energirådgiveren ser også i stigende grad en udskiftning af gamle olie- og gaskedler, der bliver erstattet af varmepumper; også det påvirker stigningen i lettere grad.

Bliver stadig grønnere

Selvom forbruget stiger, udvikler elforbruget sig i en grønnere retning på flere niveauer.

»Der bliver løbende investeret i at gøre mere af energiproduktionen vedvarende fra sol og vind, så kilderne, vi får strømmen fra, bliver grønnere og grønnere. Samtidig bliver EU-krav til vores elektroniske apparater skærpet, så de hele tiden bliver mere energieffektive, og man arbejder i det hele taget imod at gøre elforbruget og elnettet mere intelligent, så det bliver lettere at spare på strømmen,« fortæller Benny Hebsgaard.

Benny Hebsgaard forventer fortsat et lettere stigende elforbrug også i 2018. Men for at trække det i den anden retning har energirådgiveren følgende råd:

El-formand: Engager dig i dit energiselskab – det betaler sig

– Vær bevidst om dit forbrug – et normalt forbrug forventes at ligge på ca. 1.000-1.500 kWh pr. person.

– Sluk for standbystrømmen – mange kan spare op til 10 pct. på deres elforbrug.

– Brug tænd/sluk-ure – de hjælper til at spare på strømmen.

– Udskift de gamle strømslugere med mere energivenlige produkter med Svanemærket og A+++.

– Skift til LED-belysning.

En kWh koster i runde tal 2 kroner.