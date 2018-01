Års frustrationer fik frit løb: Østjysk by står sammen imod tog igennem byen

For to år siden købte Peder Dahl og hans forlovede hus på Solbjerg Hovedgade 8. I dag er de reelt stavnsbundet, fordi én af tre foreslåede linjeføringer til et højhastighedstog går direkte igennem det.

Han var én af omkring 800 mennesker, der torsdag var mødt op til Banedanmarks borgermøde i Solbjerg om en ny jernbanestrækning mellem Hasselager og Hovedgaard.

Borgermødet var så populært, at der ikke var hverken stole eller brochurer nok til alle. Og da Banedanmark sektionschef Betina Lose bød velkommen, kommenterede hun da også, at hun i sin tid i organisationen aldrig havde set så mange ved et borgermøde. Det vækker respekt, fortalte hun og anerkendte interessen, som viser at det berører mange. Det indtryk fik man også i høj grad som tilhører.

Ovennævnte Peder Dahls frustration over måske at skulle miste sit hus bliver så meget desto værre af, at projektet på ham virker ugennemtænkt.

»Dét, at projektet er så latterligt, som det er, fremprovokerer vrede. Det er jo ikke finansieret. Og en times transport mellem Aarhus og Odense, det er ikke særlig visionært.«

Han og kæresten havde forud for deres huskøb undersøgt, hvad de kunne regne med omkring en ny linjeføring, men da lå der to forslag på bordet, som ikke gik igennem Solbjerg. Knap et halvt år senere sad han alene hjemme på kontoret en aften, mens hans kæreste var på studietur, og så at der var en masse aktivitet på Solbjerg bys lukkede Facebook-side. Det skyldtes et tredje og nyt forslag til, hvor der kunne etableres en linjeføring.

»Jeg sidder og kan zoome ind og se en rød streg, der går lige igennem vores hus,« fortæller han.

Igennem hele borgermødet var det tydeligt at høre, at der blandt de fremmødte ikke er opbakning til projektet. Banedanmarks Betina Lose høstede da også ryst på hovedet og affejende småmumlen, da hun nævnte muligheden for at Solbjerg kan få en station.

Det er nemlig de færreste i Solbjerg, som tror, at det er en realistisk mulighed.

»Man lukker stationer i alle landets små byer, og så vil man åbne her?« spørger Berit Vinther sarkastisk.

Hun var taget til mødet sammen med sin mand Jakob Bundgard.

»Det er at stikke folk blår i øjnene. Det er en illusion,« siger hun og mener, det måske kan få nogen af dem, der synes, der er dårlig transport til byen, til at synes, det er en god ide med en station i byen.

Ekspropriation ved de tre linjeføringer For at etablere den ny jernbane skal der eksproprieres til jernbanen samt til ændring og justering af de eksisterende veje, som fremover vil krydse den nye jernbane. Derudover skal midlertidigt eksproprieres arbejdsarealer.

Nedenstående er en opgørelse af totalekspropriationer, hvor Banedanmark eksproprierer hele ejendommen – bygninger og jord, samt delvise ekspropriationer, hvor der eksproprieres bygninger til nedrivning pga. anlæg af den nye jernbane eller nye vejforløb.

Vestlig: Ni landbrugs-, beboelses- og erhvervsejendomme - hovedsageligt landbrugsejendomme og enkeltstående beboelsesejendomme i det åbne land.

Central: 37 landbrugs-, beboelses- og erhvervsejendomme med langt størstedelen centralt i Solbjerg By.

Etableres der en station i Solbjerg, vil der skulle ske totalekspropriation af en blandet beboelses- og erhvervsejendom.

Østlig: Otte landbrugs-, beboelses- og erhvervsejendomme - hovedsageligt landbrugsejendomme og enkeltstående beboelsesejendomme i det åbne land. Kilde: Banedanmark

Parret får deres hus eksproprieret, hvis man vælger at sende et tog igennem Solbjerg, men de har valgt at fortrænge situationen i hverdagen og har faktisk for nylig renoveret hus, fordi de ikke vil lade deres liv gå i stå.

»Men det er jo vores hjem. For os handler det ikke om seks minutter, broer over eller under eller en timemodel. Vores liv er sat under administration,« siger Berit Vinther og bliver suppleret af sin mand.

»Og selvom man ikke bliver berørt direkte, så bliver man det jo på ejendomspriserne,« siger han og peger på, at de stagnerer i sådan en uvis periode.

Politikere på forreste række

Forud for mødet havde en gruppe borgere fra Solbjerg arrangeret et for-møde, hvor omkring 70 fremmødte blandt andet diskuterede, hvordan de bedst kan få deres mening igennem. Deri ligger blandt andet påvirkning af politikerne.

Og der sad da også politikere med stor Solbjerg-sympati på forreste række ved torsdagens borgermøde. Teknik- og Miljø rådmand Bünyamin Simsek (V) gnubbede skulder med DFs folketingsmedlem for Østjyllands Storkreds Kim Christiansen, der er næstformand for Transport-, Bygnings- og Boligudvalget. På samme række sad Ango Winther (S) næstformand i Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune, og transportordfører i Folketinget for venstre Kristian Pihl Lorentzen,

Den politiske aftale om Togfonden, og planen om at sænke rejsetiden mellem landets større byer – som går under betegnelsen timemodellen – er resultat af et politisk forlig mellem den daværende regering (SF, R og S), Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Men fra DF’s repræsentant i Solbjerg lød ikke store roser til projektet:

Banedanmarks VVM-undersøgelse har gennemgået konsekvenserne af tre mulige linjeføringer fra Hasselager til Hovedgaard. I Solbjerg mødte ingen af de tre opbakning. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Vi har jo et forlig, så jeg kan ikke sige, at jernbanen aldrig kommer, men vi kommer ikke til at lægge stemmer til en bane igennem Solbjerg,« sagde Kim Christiansen, der til stor glæde for salen meddelte, at han vil tage en god snak med sine kolleger på Christiansborg om nødvendigheden af projektet.

Med tanke på, at DSB har meldt ud, at der ikke bliver indkøbt tog, der kan køre de 250 km/t, som er nødvendigt for at nedsætte tiden mellem de store byer til en time, ligesom finansieringen bag Togfonden er ikke-eksisterende, så synes hele projektet ifølge Kim Christiansen urealistisk.

Klapsalver til V

Samme melding kom fra venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen. Selvom det var Banedanmark, som havde inviteret til møde, blev det nemlig i høj grad de fremmødte politikere, som fik spørgsmål til projektet.

»Venstre ønsker, at projektet bliver fuldstændig skrinlagt,« sagde Kristian Pihl Lorentzen med det resultat, at salen brød ud i klapsalver.

Transportordføreren udtrykte i stedet ønske om, at man i stedet prioriterer en udbygning af vejnettet i blandt andet Østjylland.

»Mit håb er, at partierne bag besinder sig. Lad os lave en helhedsorienteret trafikplan, så skaffer vi penge til en sammenhængende plan frem mod 2030. Men indgangsbilletten må være, at man skrotter et projekt, som der ikke er finansiering til.«

Spørgsmålene spændte vidt, men det var helt tydeligt, at hovedparten af spørgerne var dybt inde i projektet og stillede spørgsmål til udregninger, teknisk planlægning og politiske skinprocesser.

Et par af spørgsmålene fra salen gik på, at Aarhus Kommune har været noget fraværende i processen, og at man i byrådsdagsordener ikke kan se planlagte diskussioner af den ny linjeføring.

»Hvor står Aarhus Byråd,« lød det.

Bünyamin Simsek sendte som ny rådmand bolden tilbage til den tidligere rådmand, men understregede, at han har sat sit forvaltning i gang med at udarbejde et høringssvar. Står det til ham, går Aarhus Byråd sammen om et høringssvar, der afviser alle tre mulige linjeføringer.

»Jeg vil gerne samle et bredest muligt forlig i byrådet, så vi kan markere byrådets opbakning til borgerne her,« sagde han og overlod derefter ordet til Ango Winther, som indrømmede, at høringsprocessen for Aarhus Kommune har været mangelfuld.

»Som udgangspunkt går jeg ind for timemodellen. Men når det er sagt, så er det da forbandet mange penge for at finde seks minutter. Og når man så samtidig mister, dem der vil stige på i Skanderborg. Gad vide, hvad man sparer i tid, hvis man kørte direkte fra Aalborg til København uden stop,« spurgte han med en vis ironi og grin rundt omkring i salen.

Sådan var deltagerne aftenen igennem meget nærværende med klapssalver, når der blev sagt noget, de var enige i, og med tilråb og rystende hoveder, når det var modsat.

Mødet var sat til at slutte kl. 22 med en vis elastik, men først klokken 23.30 var spørgelysten opbrugt. Forude venter afsendelse af en masse høringssvar og en anbefaling fra Banedanmark.