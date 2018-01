Socialt udsatte: Millioner skal gøre op med ulighed i sundhedssystemet

»Vi skal hjælpe dem, der ikke selv søger læge.«

Sådan siger Jakob Storm, leder af Aarhus Kommunes gadeteam, om den indsats for psykisk syge og socialt udsattes fysiske helbred, som Aarhus Kommune har fået 11,5 mio. kr. til fra Sundhedsstyrelsens satspuljemidler.

De mange midler gør, at Aarhus Kommune kan ansætte yderligere 10 medarbejdere til de forskellige indsatser, kommunen har på området. Gadeteamet får med midlerne to ekstra sygeplejersker tilknyttet, så man bedre kan hjælpe de socialt udsatte. Det er en fordobling af antallet af sygeplejersker i teamet.

»Der er en høj frekvens af indlæggelser og genindlæggelser blandt gadens folk. Med de ekstra ressourcer kan vi forhåbentlig få nedbragt antallet til gavn for både menneskene og hospitalsvæsnet. Det handler også om at holde øje med smitsomme sygdomme som eksempelvis fnat,« siger Jakob Storm.

Jo tidligere vi fanger de sygdomme, jo flere indlæggelser og genindlæggelser kan vi undgå, og jo bedre kan vi hjælpe borgerne. Jane Salby, projektleder i Aarhus Kommune

Tidlig opsporing

De 11,5 mio. kr. er blevet bevilget på baggrund af en ansøgning på tværs af de to magistrater, Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Som projektleder på projektet har Jane Salby været tovholder på det hele, og hun er glad for, at man nu kan styrke samarbejdet, både mellem de to magistrater og i det kommunale system og sygehusvæsnet.

»Ved at koble indsatsen mellem de tre dele i sundhedssystemet sammen, kan vi både være med til at forebygge sygdomme og samtidig sørge for, at borgerne ikke forsvinder i systemet, fordi der ikke koordineres optimalt mellem enhederne,« siger hun.

Socialt udsatte og psykisk syge Det bruges pengene på 11,5 mio. kr. har Aarhus Kommune modtaget fra Sundhedsstyrelsens satspuljemidler.

I alt 10 nye medarbejdere bliver ansat på forskellige områder i kommunens indsatser for psykisk syge og socialt udsatte.

Aarhus Kommunes akutteam får fire medarbejdere.

Aarhus Kommunes gadeteam får to medarbejdere.

Aarhus Kommunes sundhedsteam i Center for Misbrugsbehandling får to medarbejdere.

Lokalt i en af kommunens sundhedsenheder ansættes en medarbejder.

Folkesundhed Aarhus får en medarbejder.

De første nye medarbejdere ventes at tiltræde den 1. april. Kilde: Aarhus Kommune

Helt konkret har målet været at bruge erfaringer fra eksempelvis plejehjemmene.

»Vi har arbejdet meget med tidlig opsporing af begyndende sygdom på plejehjemmene. Det arbejde vil vi nu brede ud til indsatsen for psykisk syge og socialt udsatte. Som psykisk syg eller hjemløs bliver man ikke så ofte screenet for kroniske sygdomme som kol og type 2-diabetes. Jo tidligere vi fanger de sygdomme, jo flere indlæggelser og genindlæggelser kan vi undgå, og jo bedre kan vi hjælpe borgerne,« siger Jane Salby.

Ulige sundhedssystem

Fire af de nye ansættelser bliver i kommunens akutteam. Teamet blev oprettet i 2013 og når med fire nye sygeplejesker op på i alt 22 ansatte. De ekstra ressourcer skal her bl.a. gå til at udbrede kendskabet til teamet blandt væresteder og bosteder.

»Vi får 34 nye steder, vi kan rykke ud til. Med de ekstra ressourcer, vi er blevet tildelt, kan vi øge vores indsatser i f.eks. aften- og weekendtimerne. Jeg har store forventninger til samarbejdet mellem de to magistrater,« siger leder af akutteamet Helle Haunstrup Krog.

For hende er det øgede samarbejde også en oplagt måde at styrke ligheden i sundhedsvæsenet, hvor psykisk syge og socialt udsatte, ifølge Helle Haunstrup Krog, hidtil har kæmpet med, at de sjældent har ressourcer til at gøre opmærksom på sig selv.

Væresteder for socialt udsatte åbner dørene endnu mere

Den ulighed er også noget af det, som Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, ser frem til afhjælpe.

»Kombinationen af social sårbarhed, psykisk sygdom og misbrug giver helt særlige udfordringer i sundhedsarbejdet. Vi ved, at socialt udsatte risikerer at gå med en fysisk, måske kronisk, sygdom i lang tid, uden at den bliver opdaget. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan styrke sundhedsindsatsen på gadeplan og på bostederne, så flere får tidlig og målrettet hjælp. Det kræver et langt, sejt træk at gøre op med den sociale ulighed i sundhed, og projektet her kan være et af mange trædesteder på vejen derhen,« udtaler han i en pressemeddelelse.