Bakken Bears fortsætter eventyrrejse

Der er formentlig nogle i Bakken Bears, der i disse dage regelmæssigt niver sig selv i armen for at finde ud af, om de nu også er vågne eller ej.

For den aarhusianske basketklub forsatte onsdag ufortrødent sin imponerende stime i europæisk basket, da Bakken Bears på hjemmebane slog ungarske Szolnoki Olaj med 100-96 og dermed har vundet tre kampe af tre mulige i anden runde af Fiba Europe Cup.

Bakken Bears havde inden denne sæson aldrig prøvet at vinde mere end én kamp i anden runde af den europæiske turnering, og nu indtager klubben altså førstepladsen i gruppe K og er snublende tæt på at være videre til playoffs i turneringen.

Det er ganske imponerende, når man kigger på de hold, som Bakken Bears er havnet i gruppe med i anden runde, hvor Szolnoki Olaj bl.a. har været i semifinalen i Fiba Europe Cup hele to gange inden for de sidste seks år.

Det er en god historie for klubben og dansk basket. Darko Jukic, basketballspiller i Bakken Bears

Men Bakken Bears så ikke ud til at have den mindste smule respekt over for de kendsgerninger onsdag aften, hvor hjemmeholdet spillede med enorm selvtillid, kækhed og stor præcision i især angrebet. Ja, til tider var det sågar fremragende basket, som Bakken Bears leverede i Vejlby-Risskov Hallen, der næsten var fyldt.

Cheftræneren for Bakken Bears erkender da også, at holdet er inde i en sublim periode efter sejren over Szolnoki Olaj, som viser et stabilt, højt niveau.

»Det var en kæmpe sejr på hele fire point. Det er nyt for os (de første to kampe i anden runde vandt Bakken begge gange med ét point, red.). Det er en eventyrrejse i øjeblikket for os. Det er ikke kun en kamp, som spillerne har været i stand til at vinde, men det er flere kampe. Stor cadeau til spillerne for det,« sagde Steffen Wich efter kampen.

Stort for dansk basket

Darko Jukic var den Bakken Bears-spiller, der fik flest spilleminutter på banen onsdag aften, og han var efter kampen også meget tilfreds med den præstation, som han og holdet leverede.

Basketball Fiba Europe Cup Bakken Bears’ gruppe: 1. Bakken Bears, tre sejre i tre kampe, 6 point 2. Mornar Bar, to sejre og et nederlag, 5 point 3. Szolnoki Olaj, en sejr og to nederlag, 4 point 4. Tsmoki Minsk, tre nederlag i to kampe, 3 point Bakkens Bears’ kampe: Den 20. december 2017: Tsmoki Minsk – Bakken Bears 85-86

Den 10. januar: Bakken Bears – Mornar Bar 93-92

Den 17. januar: Bakken Bears – Szolnoki Olaj 100-96

Den 24. januar: Bakken Bears – Tsmoki Minsk

Den 31. januar: Mornar Bar – Bakken Bears

Den 7. februar: Szolnoki Olaj – Bakken Bears

Men selv om Bakken Bears altså formentlig blot skal bruge én sejr i de sidste tre kampe for at gå videre til playoffs, vil profilen endnu ikke begynde at nyde den europæiske succes for alvor.

»Det er selvfølgelig ret fedt lige nu. Men det var vores mål at vinde vores kampe på hjemmebane. Mere synes jeg ikke, at vi skal lægge i det. Nu handler det om, at vi i næste uge skal forsøge at få endnu en sejr, når vi er så få hold i gruppen. Men det er et fedt resultat, og det er en god start på 2018,« sagde Darko Jukic efter kampen.

På trods af at Darko Jukic altså ikke vil nyde den europæiske succes alt for meget lige nu, er han godt klar over, at han sammen med resten af holdet er i gang med at skabe historie for dansk basket i Europa.

»Det er det, vi går rundt og laver hver dag. Det er vores arbejde, vi er professionelle, så når vi går ud og beviser over for os selv, vores fans, dansk og international basket, at vi godt kan spille op med mange europæiske hold, er det fedt. Det betyder selvfølgelig meget. Det er en god historie for klubben og dansk basket,« sagde Darko Jukic.

Hviderussere kan nedprioritere

Bakken Bears førte i fjerde periode på flere tidspunkter med et tocifret antal point, men da en af kampens store oplevelser Jaye Crockett begik sin femte fejl med seks minutter igen og dermed måtte tilbringe resten af kampen på bænken, blev kampen igen spændende, da ungarerne pludselig kun var bagud med fire point.

Bears trods førsteplads i europæisk gruppe: Stadig lang vej til slutspillet

Det førte også til en situation, hvor Steffen Wich var alt andet end tilfreds med tidtagerbordet, som ifølge ham var alt for langsomt til at starte tiden igen efter et spilstop.

»Start nu uret! Start nu uret! Du skal starte uret!« råbte en tydeligt stresset cheftræner med to minutter tilbage af kampen.

Næste opgave for Bakken Bears i Fiba Europe Cup er på onsdag, når Tsmoki Minsk kommer på besøg. Det hviderussiske mandskab har tabt sine tre første kampe og stort set udspillet sin chance for at gå videre.

Det kan blive en fordel, mener Steffen Wich, der dog ikke tager noget for givet.

»Tsmoki Minsk får ret mange tæsk i øjeblikket, og det kan være, at de trækker sig en smule fra Fiba Europe Cup og i stedet lægger deres fokus i den russiske liga. Men vi drømmer ikke, vi tager en kamp af gangen, og så giver vi den gas, det er helt sikkert,« sagde Steffen Wich.