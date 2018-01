»De næste år vil et stort antal SOSU-ansatte forlade faget på grund af alder, den udvikling kommer, samtidig med at Danmark får flere ældre og plejekrævende borgere.«

Det er verden, som fagforeningen FOA, der bl.a. har SOSU (social- og sundhedsassistenter) som deres medlemmer, ser den.

Alene i Østjylland viser FOA’s beregninger, at der er behov for 3.370 flere ansatte på SOSU-området frem til 2026, hvis normeringerne skal være de samme som i dag. Aarhus Kommune skal for eksempel ud at finde 1.702 nye ansatte i en tid, hvor kommunerne allerede har svært ved at rekruttere. Skanderborg Kommune skal tiltrække mere end 70 pct. nye SOSU-ansatte over 10 år bare for at følge med aldersudviklingen.

Fagforbundet FOA betragter situationen som meget alvorlig:

»Tallene bekræfter, hvad vi desværre allerede længe har vidst: at der uddannes for få til at sikre den velfærd, som ældre og plejetrængende borgere fortjener,« siger Karen Stæhr, sektorformand i FOA.

Se på lønnen

»Situationen er allerede akut, da 73 pct. af kommunerne på landsplan her og nu mangler arbejdskraft inden for ældreområdet. Derfor skal der også en særlig indsats til nu for at gøre faget og uddannelsen attraktiv og vende udviklingen, for eksempel ved at se på lønniveauet,« siger fagforenings-sektorformanden.

Frem mod 2040 vil der komme knapt 260.000 flere ældre over 80 år i Danmark. Samtidig er 30 pct. af social- og sundhedspersonalet i dag over 55 år og har derfor udsigt til en snarlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

FOA’s fremskrivning viser, at der i 2026 kommer til at mangle næsten 40.000 ansatte inden for SOSU-området i kommunerne.

»Tallene kommer frem, når vi ser på, hvor mange SOSU’er der vil gå af pga. alder, og hvor mange flere der bliver behov for pga. et stigende antal ældre i befolkningen. Vi skal dog altid huske, at der derudover er behov for flere ansatte, når andre under 60 år trækker sig tilbage, skifter job, kommer på på førtidspension eller andet. Det er også en stor gruppe. Den er ikke med i de her tal. Det er potentielt et meget stort problem,« forklarer Kasper Manniche, cheføkonom i FOA.

En mulighed, som også kan være med til at løse problemerne, er ifølge sektorformand i FOA Karen Stæhr at få flere af de mange deltidsansatte på social- og sundhedsområdet op på fuld tid.

»En stor del af vores medlemmer har selv et ønske om at få flere timer, end de kan få i dag. Hvis flere kan blive ansat i fuldtidsstillinger, vil det både gøre faget mere attraktivt og løse en del af rekrutteringsproblemet,« siger Karen Stæhr.

Altid et ledigt job

I Skanderborg Kommune bekræfter ældre- og handicapchef Lis Kaastrup Jensen situationen.

»Jeg ved ikke lige, om det er 70 pct., vi kommer til at mangle over den kommende 10-års periode. Men jeg kan i hvert fald bekræfte, at vi allerede i dag mangler SOSU-assistenter. Især inden for ældreområdet, hvor vi faktisk altid har jobopslag åbne, så vi løbende kan aftage SOSU’er, der byder sig til.«

Det er ikke kommunerne selv, der kan uddanne SOSU-assistenter. De uddannes via en aftale med staten og regionerne.

»Og det er jo ikke nok i sig selv at øge antallet af uddannelsesplader, hvis der ikke er nok, der søger dem. Alle fag slås jo i disse år om de små årgange,« siger Karen Stæhr.

Hvordan situationen kan blive bedre, har ældre- og handicapchefen et par bud på:

»Vi må jo ikke selv uddanne SOSU-assistenter. Så vi må jo prøve at gøre os lækre på andre måder. Man skal nok kigge på, at deltidsjob kan blive til fuldtidsjob og ellers lave nogle gode arbejdspladser. Et grundvilkår er dog, at der er arbejdsgade 365 dage om året – syv dage om ugen,« siger Lis Kaastrup Jensen.