Jubel i Aarhus: Innovationsfond vil gavne byen

»Det er en super god nyhed for Aarhus.«

Sådan lød den umiddelbare kommentar fra Arne Vesterdal, da han onsdag så listen over regeringens anden bølge af udflytninger.

På listen står bl.a. Danmarks Innovationsfond med 46 arbejdspladser, og det er en fond, som Arne Vesterdal har et særdeles godt kendskab til i sit job som direktør for Incuba, der driver byens forskerparker og udvikler innovative virksomheder.

306 nye arbejdspladser vækker glæde i Aarhus

»Placeringen af Danmarks Innovationsfond i Aarhus vil betyde en styrkelse af de innovative miljøer her i området. Vi formidler i forvejen en del kontakt til innovationsfondens ordninger for både startup-virksomheder og de mere etablerede, og med placeringen i Aarhus får vi også adgang til fondens overblik, netværk og viden om andre innovative virksomheder og forskere,« siger Arne Vesterdal og fortsætter:

»På innovationsområdet er Aarhus vel kun ca. 60 pct. så store som hovedstadsområdet, men det er rigtig godt, at man ikke vælger at placere alle fonde inden for vækst og innovation i København. Og jeg er helt sikker på, at innovationsfonden ikke får problemer med at rekruttere medarbejdere i Aarhus, hvis fondens medarbejdere ikke vælger at flytte med,« siger han.

Pres på instituttet

Regeringens udflytninger giver i alt 306 nye arbejdspladser til Aarhus, og udover innovationsfonden er der tale om udflytning af Patientklagestyrelsen, dele af Toldstyrelsen og Skattestyrelsen og dele af Idrættens Analyseinstitut.

Overblik: Disse institutioner flyttes ud i landet

Hos Idrættens Analyseinstitut tager direktør Henrik H. Brandt beslutningen til efterretning, men han løfter også en pegefinger, for han frygter, at omstillingen vil koste indtægter:

»Udflytningen vil øge presset på vores institution, så vi risikerer at miste eksterne indtægter, og derfor er det helt afgørende, at regeringen kompenserer os i 2018 og 2019. Ellers risikerer vi, at der ikke bliver tale om udflytning, men om afvikling af aktiviteter,« siger direktøren.

Idrættens Analyseinstitut, der også omfatter Play the Game og Videncenter for Folkeoplysning, har i øjeblikket 11 medarbejdere på kontoret i FO-byen i Frederiksgade i Aarhus, deriblandt direktøren Henrik H. Brandt. Derudover har instituttet otte medarbejdere i København, som altså skal flyttes til Aarhus.

Ved regeringens første udflytningsplan, der blev annonceret i 2015, blev der udmeldt 201 nye arbejdspladser til Aarhus i dele af Styrelsen for Patientsikkerhed, Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og dele af GEUS.

Efter en politisk debat endte et flertal i Folketinget uden om regeringen dog med at beslutte, at DIIS skulle blive i hovedstaden.