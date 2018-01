Aarhus-studerende burde pendle: Mere bolig for pengene i Skanderborg

Alle danske studerende får det samme i SU, men det er ikke alle, der får lige meget for deres penge, viser en opgørelse fra Boligportal.dk. Aarhusianske studerende ville f.eks. kunne få uddannelsesstøtten til at række meget længere i nabokommunen Skanderborg. Lejere i Aarhus Kommune får 42 kvadratmeter lejebolig, hvis de bruger hele SU’en, mens kvadratmeterprisen i Skanderborg er så lav, at man kan få hele 70 kvadratmeter for SU-beløbet.

I Aalborg kan studerende også få en bemærkelsesværdig besparelse, hvis de flytter over kommunegrænsen. Nabokommunen Brønderslev er en af landets billigste kommuner at bo til leje i, og her kan man få 45 flere kvadratmeter at boltre sig på, end hvis man bor til leje i Aalborg.

Ifølge Boligportals adm. direktør, Anders Hyldborg, viser eksempler fra de store studiebyer, at det kan lade sig gøre at finde en lejebolig til studievenlige priser.

En udfordring

»Det er fortsat en udfordring at finde studieboliger i de store byer, men vi kan også se, at der er uudnyttet potentiale i kommunerne og byerne omkring studiebyerne. Vores råd til de studerende er at være fleksibel i kriterierne til en bolig og at kigge efter lejebolig i pendlerafstand, for så er det ofte nemmere og billigere at bo til leje,« siger han.

Anders Hyldborg opfordrer samtidig de danske boligejere til at overveje muligheden for at udleje ekstraværelset til en studerende.

»Hvis ungerne er flyttet hjemmefra, eller gæsteværelset står ubrugt hen, så er der rigtig god mulighed for at finde en fornuftig lejer til sit værelse. Der er stor efterspørgsel på værelser over hele landet, og det er faktisk ret simpelt at tjene lidt ekstra ved at udleje et værelse. Og så hjælper man selvfølgelig samtidig en studerende,« siger han.

Debat: Danmarks bedste studieby er for dyr for studerende

Danmarksrekorden findes i Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune. Med 33 boligkvadratmeter for SU-beløbet i København og 30 kvadratmeter i Frederiksberg, er det de studerende i Danmark, som får allermindst for deres SU. I hovedstaden kan man med fordel kigge mod Gladsaxe, Rødovre eller Dragør Kommune, hvor der er op til 12 kvadratmeter mere at få for samme pris som i Frederiksberg Kommune.