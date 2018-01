Kvinden der vandt over naboen med det skinnende tag: »Jeg er blevet nogle år ældre«

I januar skinner solen ikke så meget, at Bente Brusgaard bliver generet af naboens sorte tegltag. Men det gør den om sommeren. Og i denne tid glæder Bente Brusgaard sig meget til sommer, hvor hun for første gang i 12 år kan sidde i haven og nyde haven uden at blive generet voldsomt af genskin fra naboens tag.

Tirsdag gav Højesteret nemlig 71-årige Bente Brusgaard medhold i, at genskinnet er så generende, at naboen skal mattere taget.

»Jeg er meget glad og lettet. Det er en af de bedste dage i flere år,« sagde hun til JP Aarhus kort tid efter, hun på mail havde modtaget dommen fra Højesteret hjemme i huset i Lystrup.

Årelang strid

Sagen, der nåede sin afslutning i landets højeste instans tirsdag, begyndte i 2005, da et par i Lystrup udskiftede sit gamle tag med de dengang meget populære sortglaserede teglsten. Det genererede naboen Bente Brusgaard, fordi det gav genskin, når solen skinnede på taget.

Hun kommenterede det ifølge eget udsagn over for parret, hvorefter kommunikationen døde ud. Bente Brusgaard håbede, effekten ville aftage over årene.

Men efter hendes mand døde, og hun fik vurderet huset, stod det klart for hende, at ikke alene var genskinnet ikke aftaget, huset var også faldet i værdi som konsekvens af naboens tegltag.

Så i 2012 klagede hun til Aarhus Kommune og indbragte sagen for retten. Aarhus Kommune havde ingen regler at læne sig op ad og gjorde ikke noget, men i Retten i Aarhus fik Bente Brusgaard medhold, og parret med det blanke tegltag blev dømt til at få det matteret.

»Så kunne jeg glæde mig i en uge, før de ankede sagen til landsretten,« erindrer hun.

Da landsretten også dømte til fordel for hende, søgte modparten Michael Serup, der selv er advokat, om lov til at indbringe sagen for Højesteret.

»Økonomisk har jeg jo ikke brugt ret meget på det, men menneskeligt tror jeg, jeg er blevet nogle år ældre end ellers,« siger Bente Brusgaard.

Helt praktisk skal taget nu matteres på den ene eller anden måde, men Bente Brusgaard håber også, at der på det personlige plan sker noget.

»Jeg ville ønske, vi kunne hilse på hinanden fremover, det skal ikke være nogen hemmelighed. Men det er ikke mig, der har afbrudt kontakten,« siger hun og tilføjer, at hun qua sin alder ikke ved, hvor længe hun bliver boende i huset.

Havde hun tabt sagen, ville hun have solgt huset, når noget af »virakken« havde lagt sig, som hun siger.

»Jeg har jo været stavnsbundet i seks år. Man kan ikke sælge med en verserende sag.«

Til efterretning

Ifølge Ritzau er parret med det skinnende tag i alle tre retter dømt til at betale sagsomkostningerne. Det løber op i 145.000 kroner.

Michael Serup skriver bl.a. i en mail til JP Aarhus:

»Dommen er lidt anderledes end landsrettens dom, da vi ikke længere skal fjerne enhver genskinsgene, men nu blot de gener, der bringer genskinnet ned under den naboretlige tålegrænse. Vi tager selvfølgelig dommen til efterretning og må nu forsøge at finde ud af, hvor denne tålegrænse går.«

Han hæfter sig ved, at Højesteret har fastslået, at det i forhold til tålegrænsen er uden betydning, om man i et lokalområde har tilladt reflekterende byggematerialer. Samtidig påpeger han, at retten har fastlagt en forholdsvist lav tåletærskel.

Han kalder dommen en stærk naboretlig beskyttelse og påpeger, at den må forventes at få betydning for mange naboforhold, hvor der er anvendt reflekterende byggematerialer.