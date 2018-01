Levende billeder og levende musik.

Det er en kombination, der virker, har man konstateret i Musikhuset Aarhus.

Der er som oftest udsolgt, når musikerne i Aarhus Symfoniorkester spiller musikken, mens film fra ”Ringenes Herre”- eller ”Pirates of the Caribbean”-universerne spiller på lærredet. Derfor er det en vej, man går videre ud af, fortæller programchef Mette Kier fra musikhuset, der onsdag offentliggør sit nye program for 2018.

Det er ikke et fyldestgørende program, for noget forhandles der stadig om, bl.a. inden for den rytmiske musik samt om mulige koncerter på den udendørs amfiscene.

Men det ligger fast, at man den 27. marts kan se ”Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer” og den 4.-10. oktober ”De to tårne”, mens Odense Symfoniorkester den 8. november kommer og spiller til James Bond-filmen ”Casino Royale”.

”Skam” ventes at sælge

Af andre nyheder fremhæver Mette Kier, at det københavnske teater Aveny-T i november kommer med ”Skam”, der er bygget på den norske tv-serie af samme navn, og at der både kommer almindelige forestillinger plus skoleforestillinger.

Hun er også stolt over, at dirigenten Daniel Barenboim har valgt at vende tilbage til Aarhus med sit West-Eastern Divan-orkester – han var her også i 2017 – og at jazzsangeren Melody Gardot den 15. juli kommer og synger med Aarhus Jazz Orchestra til Aarhus Jazz Festival.

Desuden bliver det en begivenhed af de usædvanlige, når Ole Bornedals film om sangeren John Mogensen i et nyt samarbejde med Filmbyen har gallapremiere i musikhuset den 6. marts. Det er skuespilleren Rasmus Bjerg, der spiller hovedrollen, og han giver samme aften sine fortolkninger af nogle af John Mogensens klassikere.

Musical-tradition

Klassisk på den moderne måde må også musicalen ”Seebach” siges at være. Den kommer i musikhuset fra den 21. april og har allerede solgt 32.000 billetter til 24 forestillinger. Det har fået musikhuset til nu at sætte yderligere syv forestillinger i værk, så musicalen spiller i alt 31 gange i Aarhus.

Musikhuset Aarhus 1.200 arrangementer Musikhuset har netop offentliggjort sit nye program, som bliver omdelt til 170.000 husstande i Østjylland de kommende dage. Der kommer i alt 1.200 arrangementer i 2018, hvilket er tæt på kapacitetsgrænsen. Der er koncerter, danseforestillinger, comedy, opera, shows, musicals, film og børneforestillinger blandt meget andet. Man kan se mere på musikhusetaarhus.dk

»Det er blevet en tradition for mange, at de skal ind at se en musical. Det fortsætter i 2019 – vi har allerede nu solgt 10.000 billetter til ”Flashdance”,« siger Mette Kier.

Når Chippendales kommer på besøg, hvilket de gør den 26. september, strømmer kvinderne til, og det samme forventes de at gøre, når Cliff Richard i egen person kommer til Aarhus under sit 60 år på scenen-jubilæumsshow.

Hertil kommer, at man håber på flere gratis koncerter på en scene i spejlbassinet uden for musikhuset, om sommervejret vil – ellers rykker de indenfor på caféscenen.

Se musikhusets egen præsentation af sit program her:

https://www.youtube.com/watch?v=mfgjZFMgC-0&feature=youtu.be

Det er blot en lille del af programmet, der gerne skal holde musikhuset på det rekordhøje niveau, som det havde i 2017 med 356.000 indløste billetter og knap 550.000 gæster.

»Vi har solgt 140.000 billetter til forestillinger i 2018 allerede,« siger Mette Kier.