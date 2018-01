Antonsen jagter den store triumf i 2018: Vil vinde en Superseries

Det er gået stærkt for den 20-årige aarhusianske badmintonspiller Anders Antonsen de seneste to sæsoner. Badmintonprofilen gjorde første gang for alvor opmærksom på sig selv i slutningen af 2016, da han vandt Scottish Open og efterfølgende udtalte, at han var den næste store badmintonspiller.

De ord satte han handling bag i 2017, da han først blev dansk mester i herresingle, vandt sølv ved EM og spillede sig i tre Superseries-semifinaler i løbet af året, hvor han dog tabte alle tre gange.

Nu står Anders Antonsen over for starten på endnu en sæson blandt verdens bedste badmintonspillere, når han onsdag spiller sin første kamp i år i første runde af Malaysia Masters.

Efter en kamppause på næsten to måneder fra international badminton glæder den unge aarhusianer sig til igen at skulle i kamp om titler og trofæer.

»Vi har haft en god opstart frem mod sæsonen, hvor vi har kunnet give den gas med vores træning i december og starten af januar uden at skulle tænke på afbrydelser i form af turneringer. Det har været et godt træningsforløb for mig, og jeg føler mig forholdsvis godt kørende inden første turnering,« siger Anders Antonsen.

Tre uger i Asien

Første turnering for Anders Antonsen er altså Malaysia Masters, hvor aarhusianeren i første runde møder en spiller, der er gået gennem kvalifikationen til turneringen.

Derfor ser Anders Antonsen da også sine muligheder for at gå videre til anden runde som ganske gode, men i anden runde venter der med stor sandsynlighed hård modstand til Anders Antonsen.

»Hvis jeg vinder min første runde, så kan jeg møde verdensranglistens nummer fire, kinesiske Chen Long, hvis han også vinder sin første kamp. Det er klart, at den lodtrækning betyder, at jeg på forhånd ikke kan tillade mig at kigge ret langt frem i turneringen, men mit mål for Malasyia Masters er at spille mig i anden runde og slå Chen Long ud,« siger Anders Antonsen.

Det ryk, jeg står over for nu, er klart det sværeste at lave som badmintonspiller. Det kræver en rigtig stabil indsats gennem hele 2018.

Malaysia Masters er den første af tre turneringer i Asien, som Anders Antonsen lægger ud med i 2018. Efter Malaysia går turen videre til Indonesia Masters, og derefter skal aarhusianeren til India Open.

Selvom det er starten på sæsonen, handler det for Anders Antonsen allerede fra første turnering om at lave resultater, men han erkender også, at lodtrækningerne spiller ind i forhold til, hvilke chancer han har.

»Det handler selvfølgelig om at lave resultater i sæsonstarten, men også om at skrabe erfaringer sammen. Men som sagt må jeg også tage udgangspunkt i mine lodtrækninger til de tre første turneringer, og i denne uge kunne den bestemt være bedre end at stå til at møde Chen Long allerede i anden runde. Når det er sagt, vil det da være mega fedt at starte året godt, og en sejr mod Chen Long vil være perfekt til det,« siger Anders Antonsen, der i 2017 spillede to gange mod kineseren. Han vandt den ene og tabte den anden kamp.

Klar målsætning for 2018

Anders Antonsens præstationer i 2017 sendte ham op på 12.-pladsen på verdensranglisten, hvorfor han allerede har formået at slå sit navn fast i international badminton.

Men den 20-årige badmintonspiller har ikke tænkt sig at stille sig tilfreds med, at 2018 kun bliver lige så godt, som 2017 var det.

Selvom der selvfølgelig både er danmarksmesterskaberne igen i år, hvor Anders Antonsen altså er regerende mester, og der igen i år er VM, er det ikke der, hvor Anders Antonsen har udset sig sine primære målsætninger i år.

»Mit primære mål for 2018 er helt klart, at jeg vil vinde en Superseries-turnering. Nu var jeg i tre semifinaler i 2017, og de præstationer vil jeg meget gerne have vekslet til en sejr i år. Systemet er lavet om i år, hvor Superseries-formatet er blevet erstattet af en World Tour, men det er de turneringer, jeg går efter,« siger Anders Antonsen.

Samtidig har den unge aarhusianer en målsætning om, at han også i 2018 vil rykke længere op i verdenstoppen og bygge på den udvikling, han har været igennem i de seneste to sæsoner.

»Jeg håber, at jeg også formår at rykke mig en hel del igen i år. Lige nu er jeg nummer 12 i verden, og jeg håber, at jeg formår at spille mig op i top otte, når sæsonen er overstået. Jeg er klar over, at det bliver virkelig svært, og det ryk, jeg står over for nu, er klart det sværeste at lave som badmintonspiller. Det kræver en rigtig stabil indsats gennem hele 2018,« siger Anders Antonsen.