Seks år. Så lang tid vil det have taget retssystemet at afgøre en nabostrid fra Lystrup om genskinsgener fra et tag med sortglaserede teglsten.

Mandag den 8. januar fremlagde stridens parter deres bevisførelse for Højesteret, og tirsdag skal fem dommere ved landets højeste retsinstans træffe afgørelse i sagen.

Nabostrid Tagsagen fra Lystrup Michael Serup og Alice Lindegaard Serup anlagde taget i 2005.

Villakvarteret havde ingen regler for tilladte materialer, og derfor ville kommunen heller ikke gå ind i sagen, da Bente Brusgaard i 2012 tog den op.

Om grunden til, at hun ventede syv år med at klage over taget, har Bente Brusgaard forklaret til TV 2 Østjylland, at hun havde læst sig frem til, at genskinnet ville blive mindre generende efter en årrække.

Sagen kan få afgørende betydning for, hvor meget genskin en nabo må tåle, før det juridisk overskrider tålegrænsen, som en nabo skal finde sig i.

»Jeg er meget spændt på både resultatet og hvilken begrundelse, Højesteret kommer med. Den begrundelse er meget væsentlig for lignende sager fremover,« siger Anders Stig Vestergaard, advokat for Bente Brusgaard, som er nabo til det skinnende tag, til JP Aarhus.

Syv år inden klage

Det hele begyndte i 2005, da Michael Serup og Alice Lindegaard Serup fik lagt nyt tag på deres hus i Lystrup. I stedet for at bruge brune teglsten som hidtil, valgte parret sortglaserede teglsten.

Syv år senere i 2012 indbragte naboen Bente Brusgaard sagen for byretten i Aarhus, da hun mente, at genskinnet fra de sortglaserede tagsten gav gener ud over, hvad det rimeligt kan forventes, at man må finde sig i som nabo. Efter en del tovtrækkeri gav byretten i december 2015 Bente Brusgaard medhold.

Efterfølgende ankede Michael Serup og Alice Lindegaard Serup afgørelsen til Vestre Landsret, der dog kom frem til samme resultat som byretten. Derfor ansøgte Michael Serup, der til daglig selv er advokat, Procesbevillingsnævnet om lov til at indbringe sagen for Højesteret.

Her har Michael Serup selv ført sagen. I en mail til JP Aarhus forklarer han, at han frygter for, at mange husejere kan ende i en strid om genskin fra enten tagsten eller andet materiale.

»Hvis enhver nabo kan kræve genskin fjernet alle steder, uanset at man for området har tilladt sådanne materialer, og uanset at der blot er tale om sædvanligt genskin, så vil der opstå tvister rigtig mange steder. Ikke mindst hvis syv års passivitet ikke har betydning for retten til at rejse krav,« skriver Michael Serup til JP Aarhus.

Dyr omgang

Uanset hvilken side afgørelsen falder til, kommer det til at koste den tabende part et betragteligt beløb i form af enten værditab eller udgifter til ændring på taget.

Da sagen var for byretten, vurderede en ejendomsmægler som skønsmand i sagen, at Bente Brusgaards ejendom var blevet 150.000 kr. mindre værd som følge af gener fra genskin.

På den anden side har Michael Serup tidligere over for Politiken givet udtryk for, at et tagskifte vil koste 200.000-300.000 kr., mens at maling af taget, så genskinnet fjernes, vil koste i omegnen af 20.000 kr., men så er der ingen garanti for holdbarheden, har han forklaret til Politiken.

Højesteret afgør om husejer skal tåle nabos blanke tag

JP Aarhus har forsøgt at få en kommentar fra Bente Brusgaard, men hun ønsker ikke at udtale sig før den endelige afgørelse fra Højesteret.

Dommen i sagen afsiges tirsdag kl. 12.