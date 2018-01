Testkamp: AGF’s talenter viste vejen for anden dag i træk

For Morten Mølkjær var det en pudsig oplevelse at stå på en bane på AGF’s anlæg som træner for et udehold. Indtil i sommer var Morten Mølkjær træner i AGF’s ungdomsafdeling, og han har blandt andet udviklet hovedparten af de unge AGF-spillere, som for anden dag var i kamp.

Først fredag aften i Brøndby, da en håndfuld af dem var med til at vinde indendørsturneringen KMD Cup, og siden lørdag middag, da AGF slog Aarhus Fremads 2. divisionshold med 4-0 på stor bane – og udendørs.

Vores unge spillere er ikke bare unge, de er super-unge. David Nielsen, AGF-træner Vores unge spillere er ikke bare unge, de er super-unge.

»Det er irriterende at møde de unge AGF’ere. Fordi de er faktisk ret gode, synes jeg. Det er fedt at se dem træde ind og spille seniorfodbold. Jeg er ikke overrasket over, at så mange af dem træner med Superligaholdet. De mangler lidt fysisk i duellerne og lidt taktisk forståelse, men jeg ville ikke være bange for at bruge dem på førsteholdet, hvis det var mig. Jeg ved godt, der er et stort tryk, når stadion koger. Men det er de vant til, for de har skullet vise sig frem fra en ung alder. Det skinner igennem nu,« sagde Morten Mølkjær, Aarhus Fremad-træner.

De største fejl

I AGF var træner David Nielsen glad for årets første testkamp.

»Sådan en kamp får vi meget ud af. Det er første gang, spillerne skal erfare det, vi træner i. De største fejl laver man i de første kampe, og det betyder, at man kan begynde at arbejde med de store linjer og indskrænke fejlene. Så det er værdifuldt for os i de kommende uger,« sagde David Nielsen.

Han var tilfreds med holdets offensive positioner i første halvleg, hvor Morten ”Duncan” Rasmussen og Mustapha Bundu var de to angribere.

Kampen AGF-Aarhus Fr. 4-0 (1-0) Træningskamp: Mål: 1-0 Mustapha Bundu (34.), 2-0 Jakob Ankersen (48.), 3-0 Magnus Kaastrup (69.), 4-0 Jakob Ankersen (81.)

AGF i 1. halvleg (4-4-2): Aleksandar Jovanovic – Dino Mikanovic, Niklas Backman, Jesper Juelsgård, Frederik Møller (23. Christian Bech) – Martin Spelmann, Mustafa Amini, Jens Stage, Tobias Sana – Morten ”Duncan” Rasmussen, Mustapha Bundu

AGF i 2. halvleg: Johannes Frahm – Mads Mikkelsen, Mikkel Rask, Björn Daniel Sverrisson, Christian Bech – Jakob Ankersen, Søren Gustav Bugge Jepsen, Daniel A. Pedersen, Kasper Lunding (66. Magnus Kaastrup)- André Riel, Alexander Ammitzbøll

»Vi manglede kvalitet i spillet, men det er noget, vi konstant arbejder med, for det er afgørende. Konstellationen oppe foran har en meget tydelig arbejdsfordeling. Når vi skal bruge den i fremtiden, skal vi blive endnu skarpere på den måde, de to skal arbejde sammen på. Vi skal blive bedre til at få spillere ind omkring Morten ”Duncan” Rasmussen, og vi skal blive bedre til at finde Bundu, når der er plads,« kom det fra AGF-træneren.

»På denne årstid er der automatisk fokus på de yngste spillere. De viser omgivelserne noget positivt, så det er en afgørende tid for dem i forhold til, hvordan de skal opfattes af os trænere. Vores unge spillere er ikke bare unge, de er super-unge,« forklarede David Nielsen.

Han roste de unge spillere, der mod Fremad igen viste deres kvaliteter.

»Vores unge er primært fra år 2000 og 2001. Så det, vi betegner som unge, er unge spillere, man ikke ser i andre klubber. Det er positivt, at vi kan give dem noget erfaring. I efteråret fik Benjamin Hvidt en Superliga-kamp,« sagde David Nielsen.

Han stod i spidsen, da AGF vandt KMD Cup fredag aften, hvor en håndfuld af de unge deltog på AGF-holdet.

»Det var stort for dem at vinde, og det må vi andre ikke negligere. De følte, at de havde fortjent at vinde. Folk ryster på hovedet af den turnering, undtaget det hold, der vinder. Der var ingen, der tog det lige så seriøst som os. Der var ingen af de andre cheftrænere med,« sagde David Nielsen.

Ansvarsfraskrivelse fra toppen: Nej, Lars Fournais – AGF’s trup er ikke »rigtig god« AGF’s formand burde holde sig for god til at sparke bagud.

AGF var uden målmand Steffen Rasmussen, som har lidt knæproblemer, mens Pierre Kanstrup havde fået fri. Desuden var U19-spillerne Benjamin Hvidt, Sebastian Hausner og Daniel Thøgersen ikke til rådighed, da de er i landsholdstjeneste.

Talentfulde typer

På midtbanen efter pausen var der spilletid til Daniel A. Pedersen, som også var imponeret af de unge spillere, han stillede op sammen med efter pausen.

Salgsemne: Både Mustafa Amini og AGF kan få gavn af VM AGF håber, at Mustafa Amini får så godt et forår, at han bliver udtaget til VM for Australien.

»De gør det godt, vi har nogle rigtigt talentfulde typer. Det er dejligt at se, at de kan gøre det flot fredag og igen lørdag arbejder hårdt. Det er nogle meget spændende spillere,« roste Daniel A. Pedersen.

AGF spiller onsdag testkamp mod Brabrand.