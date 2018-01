»Målet helliger ikke midlet«: Ny fordeling af gymnasieelever møder kritik

Det er en god idé at sikre, at gymnasierne har en mangfoldig elevsammensætning, men det er en mindre god løsning, som Region Midtjylland torsdag præsenterede.

Sådan lyder det fra formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Jens Philip Yazdani.

Region Midts ændring har til sigte at fordele ansøgere fra 10 socialt udsatte boligområde til den almene gymnasieuddannelse, STX, mere jævnt, end hvad tilfældet er i dag.

»Målet helliger ikke midlet. Det er en god idé at arbejde hen mod, at gymnasierne får en bred sammensætning af elever, men det er problematisk, hvordan fordelingsreglerne er skruet sammen,« mener Jens Philip Yazdani.

»En fælles udfordring«

Reglerne om fordeling af gymnasieelever kommer bl.a. til at betyde, at man sammenligner det samlede antal ansøgere til de syv STX-gymnasier i Aarhus med det samlede antal ansøgere fra de 10 boligområder. På den måde vil det blive fastsat, hvor stor en andel elever fra boligområderne de syv gymnasier hver især kan optage. Hvis et gymnasium får en mængde ansøgere, der overstiger dets andel, kan gymnasiet bede om, at de overskydende ansøgere flyttes til andre gymnasier. Gymnasiet vil i det tilfælde få tildelt et tilsvarende antal elever, der ikke er fra boligområderne.

Gymnasier Ny elevfordeling De 10 boligområder er: Gellerupparken/Toveshøj, Bispehaven, Håndværkerparken, Skovgårdsparken, Langkærparken, Trigeparken, Rosenhøj, Frydenlund, Vorrevangen og Vejlby Vest. Boligområderne er valgt, fordi de ifølge Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har mindst 1.000 beboere, hvor mindst 40 pct. af de 18-64-årige står uden for arbejdsmarkedet.

Langkær Gymnasium, Viby Gymnasium og HF, Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Egaa Gymnasium, Risskov Gymnasium og Århus Statsgymnasium er de syv STX-gymnasier i Aarhus.

Det mener Jens Philip Yazdani er en unfair model, der rammer skævt.

»Det kommer til at blive sådan, at den gut, der vokser op i Gellerup, har mindre sandsynlighed for at få sit førstevalg end ham, der vokser op ude i Risskov. Vi mener, at det er en problematisk måde at løse en fælles udfordring på ved at lægge ansvaret over på de unge, der vokser op i udsatte boligområder. Det burde være noget, som alle unge – uanset baggrund – er med til at løfte,« siger Jens Philip Yazdani, der er tidligere elevrådsformand på Langkær Gymnasium.

Åbner nye døre

Hanne Roed (R) afviser kritikken. Hun er 1. næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland og medlem af regionens fordelingsudvalg. Hun fremhæver, at regelændringen vil betyde, at der også vil blive åbnet nogle døre til gymnasier, der tidligere var svære at komme ind på, for de unge fra de berørte boligområder.

»Regelændringen giver faktisk nogle muligheder for de socialt udsatte elever. Tidligere var det jo sådan, at afstand var et af de vigtigste kriterier for, om du kunne blive optaget på et givent gymnasium. Der har måske siddet en ung pige fra et udsat boligområde, hvis førsteprioritet var at komme på Egaa Gymnasium, men som ikke blev optaget, fordi hun boede for langt fra Egå,« siger Hanne Roed og tilføjer, at det bliver »relativt få« elever, der bliver »tvangsforflyttet« til et gymnasium, de ikke har ønsket:

»Man skal huske på, at de unge stadig har tre prioriteter, når de søger gymnasium. Vi har lavet en modelberegning, der viser, at under 5 pct. ikke får en af deres tre prioriteter med den nye ændring,« siger hun.

Ifølge Region Midtjylland søgte 162 unge fra de 10 boligområder ind på STX-gymnasier i Aarhus i 2017. I alt søgte 1.940 unge ind på de syv gymnasier.