Ny undersøgelse: Hver anden vil ikke hjælpe med nyt stadion

Ved det seneste budgetforlig aftalte byrådet, at man vil bruge 2 mio. kr. på en analyse af mulighederne for et nyt stadion i Aarhus. Analysen skal bl.a. afdække placering af stadion samt finansieringsmulighederne, og den forventes færdig sidst på året.

Hvis man skal lytte til flertallet af aarhusianerne, skal kommunen dog ikke bruge kommunale skattekroner på at støtte byggeriet af et nyt stadion. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Wilke har lavet for JP Aarhus.

AGF skal være medfinansierende på kommunens anlæg, som vi lejer os ind på. Jacob Nielsen, direktør i AGF AGF skal være medfinansierende på kommunens anlæg, som vi lejer os ind på.

I analysen stillede Wilke 1.012 borgere i Aarhus Kommune spørgsmålet: »Skal Aarhus Kommune økonomisk støtte et nyt stadion i Aarhus?« Til det svarede 51,3 pct. »nej«, mens 35,9 pct. svarede »ja«. 12,8 pct. svarede »ved ikke«.

Formanden for kulturudvalget, Steen B. Andersen (S), mener dog, at aarhusianerne skal slå koldt vand i blodet og afvente, hvad analysen siger.

»Analysen er hammervigtig. Den vil vise, hvad behovet er, hvad mulighederne er, og hvad potentialet er. Vores grundholdning er, at selvfølgelig skal vi investere i idrætsfaciliteter, og det gælder både til breddeidræt og eliteidræt, men vi skal gøre det med omtanke,« siger han.

Overrasker ikke AGF

Resultatet af undersøgelsen kommer ikke bag på AGF’s direktør, Jacob Nielsen.

»Det er vigtigt at påpege, at svarprocenterne ikke er så overraskende i forhold til den måde, spørgsmålet er formuleret på. For eksempel er det slet ikke nævnt, at vi hele tiden har sagt, at AGF skal være medfinansierende på kommunens anlæg, som vi lejer os ind på,« skriver han i skriftligt svar til JP Aarhus.

Hvad er AGF’s projekt, og hvorfor skulle man tro på det

AGF arrangerede forud for kommunalvalget et debatmøde, hvor politikere og andre parter var inviteret ind på Ceres Arena for at diskutere et fremtidigt stadion. Her gav Jacob Nielsen udtryk for, at han foretrækker en løsning, hvor det gamle stadion rives ned, der bygges et nyt, hvor banen roteres 90 grader, så stadionets VIP-lounge kommer til at hænge sammen med Ceres Arena.

Kommunal stadionstøtte? Flertal siger nej tak Borgerne vil ikke bruge kommunale kroner på et nyt stadion.

Projektet vurderes at koste 300 mio. kr., men rummer ikke atletikforhold på det nye stadion. Ifølge AGF vil det være muligt at lave nye atletikfaciliteter i området, som Aarhus 1900 kan benytte.