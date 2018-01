Grillet ged: Gå en tur tilbage til stenalderen med Odder Museum

Det sker søndag den 28. januar kl. 11 til 14.

Det er blot et par dage før kyndelmisse, den 2. februar,. Og kyndelmisse markerer, at halvdelen af vinteren er gået. Et gammelt vejrvarsel siger, at hvis det ved kyndelmisse blæser så meget, at 18 kællinger ikke kan holde den 19. ved jorden, så vil foråret snart være på vej. Så det er jo bare at håbe på storm den dag. Og at det ikke er det 28. januar.

For her er det som sagt, at Odder Museum byder til udflugt:

»Her knap en uge før kyndelmisse håber vi jo også på høj himmel og frostklart vejr til dagens arrangement og ikke på blæsevejr, så deltagerne på turen skal tøjres for ikke at blæse væk,« siger turarrangør og naturvejleder Ole Sørensen fra Odder Museum.

At folk har boet her helt tilbage i stenalderen, vidner langdyssen ved Rude om, så der har boet folk her i området for godt 5.000 år siden. I Bondestenalderen blev mennesket fastboende og dyrkede jorden og havde husdyr – kvæg, svin får og ged, så ged er stenaldermad. Ole Sørensen, naturvejleder

Grillet ged og vandretur

Turen starter ved p-pladsen ved Restaurant Himmel og Hav, Kystvejen 200, Odder.

Deltagerne vil ved restauranten blive mødt af restauratør Bjørn Olsen og duften af grillet gedekød. Bjørn Olsen har nemlig tidligere på dagen sat geden til langtidsstegning på grillen. Og den venter deltagerne, når der returneres efter gåturen.

»Det er en gåtur langs stranden fra Rude til Saksild Strand og herfra ind gennem sommerhuskvarteret til langdyssen og tilbage til restauranten langs stranden. Gåturen vil byde på fortællinger om stedet historie op gennem tiden fra stenalder, til da den rekreative brug af stranden kom til området i starten af 1900-tallet,« siger Ole Sørensen.

På en tur langs stranden ved Rude kan strandstenene ikke undgå ens opmærksomhed. De fortæller en mange hundrede millioner år gammel historie om jordens tilblivelse, som sætter vandreturen i et tidsmæssigt perspektiv.

Turen langs stranden fortæller også et spændende stykke Danmarkshistorie om, da danskerne opdagede kysten, om ladepladser, om Rude- og Saksildbøndernes nåletræsbeplantning af de magre sandede jorde ned til kysten, om Saksild Badehotel og om Georg Nielsens sommervilla – Rudehuset, og den efterfølgende sommerhusbølge fra det bedre borgerskab omkring 1915-1930. Turen går forbi flere af de skønne, gamle sommerhuse. Og Ole Sørensen vil fortælle om det hele.

Langdyssen ved Rude

Også om langdyssen ved Rude.

»At folk har boet her helt tilbage i stenalderen, vidner langdyssen ved Rude om, så der har boet folk her i området for godt 5.000 år siden. I Bondestenalderen blev mennesket fastboende og dyrkede jorden og havde husdyr – kvæg, svin får og ged, så ged er stenaldermad,« siger Ole Sørensen.

Efter at have været på tur i et par timer sluttes der af med en kulinarisk smagsoplevelse med grillet gedekød med rodfrugter og varm æblegløgg med mjød. Bjørn Olsen vil fortælle om tilberedningen af geden og maden og give gode tips!

Der er bindende tilmelding senest den 24. januar til Odder Museum – prisen er 285 kr.

Og et gratis råd fra Ole Sørensen:

»Hele dagens arrangement foregår udendørs, så klæd jer rigtig godt på. Medbring: varmt, vind- og vandtæt tøj og fornuftigt fodtøj.«