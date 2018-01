Når far eller mor drikker: Mange gratis muligheder for hjælp

Omkring 122.000 børn og unge under 18 år vokser op i et hjem, hvor den ene eller begge forældre drikker for meget. De er målgruppen i en oplysningskampagne lanceret af Alkohol & Samfund og TrygFonden.

For hvor det tidligere kun var alkoholikeren, der kunne søge behandling og familieterapi kommunalt, så er der i langt hovedparten af de danske kommuner i dag mulighed for støtte og samtaleterapi til børn og unge.

Ingen venteliste i Odder

Odder har som én af omkring 70 kommuner meldt sig som en del af oplysningskampagnen, der har løbet flere år, men for første år fokuserer på pårørende.

I Odder estimeres det, at 525 børn vokser op i et hjem, hvor der er problemer med alkohol eller rusmidler. De kan søge hjælp i det gratis samtaletilbud Brus, som retter sig mod børn og unge i alderen 0-25 år. Her er både mulighed for samtaler alene, sammen med familien eller i en gruppe med jævnaldrende. Projektet Brus er finansieret af satspuljemidler og fokuserer på børn og de rusmiddelproblematikker, de vokser op i. Det findes i 11 midt- og vestjyske kommuner og har for størstedelens vedkommende ikke ventelister.

På nuværende tidspunkt har projektet i Odder haft 33 vellykkede forløb med unge, der har søgt hjælp.

Alkoholtest virker

På hjemmesiden hope.dk kan man tage en alkoholtest udviklet af WHO og brugt af læger verden over. Baseret på tidligere års erfaringer tager mange testen, og selvom man som udenforstående måske kunne synes, at det virker useriøst, at en test skulle kunne sige noget fornuftigt om ens alkoholforbrug, så er den faktisk brugbar. Det siger Allan Jonas, som er projektleder for kampagnen.

»Sidste år tog 27.000 alkoholtesten, og vi ved, at når man tager sådan en test, nedsætter det faktisk forbruget af alkohol efterfølgende,« siger han og peger på, at testens resultat giver et nuanceret billede af konsekvenser af et for stort alkoholforbrug.

Den er særligt god på grund af dens fokus på adfærd.

Har du inden for det seneste år haft dårlig samvittighed eller fortrudt, efter du har drukket? skal man f.eks. svare på.

»Det handler ikke bare om konsekvenserne, når du drikker – men også om efter. Og om de pårørende. Selvfølgelig skader du dig selv, der er 200 sygdomme, som hænger sammen med indtagelse af alkohol – især kræft – men i familien kan det resultere i relationsproblemer, hvor far og mor ikke er til stede, humørsvingninger, og nogle steder psykiske og fysiske overgreb,« siger Allan Jonas.

Børn påvirkes

Aarhus Kommune har i 2017 kørt et pilotprojekt på en folkeskole med en workshop for skolelærere og et foredrag for børnene i samtlige klasser fra 4. til 9. klasse. Det var en succes. Ved alle klassebesøg hørte eleverne en personlig historie fra en ung kvinde, som er opvokset i et hjem med alkoholmisbrug. Det resulterede i, at flere elever uopfordret tilkendegav, at der var problemer med alkohol i deres hjem – elever, der vel at mærke ikke forud var identificeret som børn fra en familie med alkoholproblemer.

Håbet med Alkohol og Samfunds oplysningskampagne i år er, at flere børn og unge vil benytte mange af de tilbud, som kommunerne har åbnet op for, og som for manges vedkommende ingen venteliste har.

Fakta Terapitilbud til børn og unge i familier med alkoholproblemer BRUS Aarhus – ingen venteliste

TUBA Århus – venteliste kan forekomme

De Små Skuldre Aarhus – ingen venteliste

BRUS Norddjurs – ingen venteliste

BRUS Odder – ingen venteliste

BRUS Skanderborg – ingen venteliste

BRUS Syddjurs – ingen venteliste

TUBA Favrskov – venteliste kan forekomme Læs mere på hope.dk

»Vi ved, at alkoholmisbrug påvirker børn negativt. Der er mange, der bliver selvmordstruede, får psykiske problemer. Det er i høj grad et familieproblem, som inddrager hele familien. Det påvirker også de voksne pårørende, som tit står magtesløse,« siger projektleder Allan Jonas.

Terapitilbuddene hjælper med til at gøre det klart over for børnene, at det ikke er deres skyld, at den voksne drikker, og heller ikke deres ansvar at få dem til at stoppe.

»Vi skal anerkende dem. Fortælle dem, at deres følelser og tanker er normale. Mange børn tror, de er de eneste med den vrede og frustration, de går rundt med.«

Mangler stadig tilbud

På kampagnens hjemmeside er der et kort med adresser på steder, man som voksen eller barn og ung kan henvende sig for at få behandling eller hjælp, støtte og terapi. Og selvom det er tydeligt, at der er mange tilbud over hele landet, så er ét af målene at få endnu flere.

»Hvis du ser på et landkort, er der ledige tilbud i de fleste større byer, men der er langt til stederne, hvis man ikke bor i en stor by. Når det handler om voksne, kan man måske sige, at det er okay at skulle køre langt, men det er det ikke for et barn. Så der bør etableres satellitter i hele landet, så det ikke kun findes i de store byer,« konkluderer Allan Jonas.

Det er altid svært at vurdere, om kampagner virker i målgruppen. Statistik fra tidligere års oplysningskampagner fra Alkohol og Samfund tyder på, at der er massiv opmærksomhed, og på de enkelte kommunale behandlingstilbud har man registreret flere henvendelser.

»Det svære er at afgøre, om det skyldes kampagnen eller årstiden. Der er jo periode på året, hvor man er mere åben for forandringer,« siger Allan Jonas og fortæller, at Trygfonden har givet en bevilling til, at Alkohol og Samfund i samarbejde med Statens Institut for Sundhed kan grave dybere i, hvad man egentlig kan måle på i forhold til alkoholmisbrug, som for mange er en privat sag.

»Mange løser problemerne selv eller hos egen læge eller privatterapeut. Så hvordan kan vi måle på det? Man kan f.eks. se på udskrivelse af antabus og anden medicin rettet mod alkoholmisbrug,« siger han.