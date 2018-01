Hvem har et sted, hvor folk kan røre i sovsen eller lære at slå i bolledejen?

FOF Aarhus leder med lys og lygte efter et undervisningskøkken, efter at der i december blev begået, hvad politiet kalder groft hærværk mod en del af FOF-bygningen i H. H. Seedorffs Stræde 7, hvor oplysningsforbundet råder over fire etager.

»Der er nogen, der har tændt for en brandslange på 3. sal for fuld skrue, så flere tusinde liter vand i løbet af nok fem timer er fosset ud i bygningen,« fortæller direktøren for FOF Aarhus, Søren Peter Hansen.

Det er en træls omgang, og vi kan endnu ikke se en ende på den. Søren Peter Hansen, direktør, FOF Aarhus

Ødelæggende vand

Det var et rengøringshold, der opdagede hærværket, fortæller han, men da var vandet allerede løbet ind i vægge, gulve og lofter ned til 1. etage.

»Vandet har været totalt ødelæggende. Vi har haft nogle særlige, stødabsorberende gulve og nogle ekstraordinære akustikplader i lofterne – de har suget vand, som jeg ved ikke hvad,« siger direktøren.

Det betød, at alle de aktiviteter, bl.a. madlavning og gymnastik, der normalt finder sted der, har måttet genhuses. Derfor bliver der undervist i gymnastik i nogle gamle fabriksbygninger på Møllevangs Allé, hvor FOF har måttet leje et større område. Desuden har man fundet ledige rum andre steder i byen.

FOF Aarhus Et folkeligt oplysningsforbund FOF Aarhus udbyder over 3.000 hold og foredrag om året og har omkring 700 undervisere.

Det er en del af FOF, der tilbyder en bred vifte af undervisning og kulturelle arrangementer i 82 kommuner.

Flere end 250.000 danskere er på landsplan hvert år aktive inden for FOF, som underviser i kreative fag som design og madlavning samt i bl.a. bevægelse, yoga, sprog, musik, it og foto.

»Lokaler til undervisning hænger jo ikke på træerne, slet ikke så mange og med så kort varsel,« siger Søren Peter Hansen.

Men et ledigt køkken mangler stadig.

Madhold er udsat og aflyst

»Det med mad har jo taget fart i de seneste år, så vi har virkelig mange workshops og undervisningsprogrammer om mad, hvor man kan lære blandt meget andet at bage eller lave sovs. Størstedelen af vores aktiviteter er i dagtimerne, så vi kan ikke bare låne et køkken på skoler eller institutioner, for da bruger de det jo selv. Så mange madhold er udsat eller aflyst,« fortæller Søren Peter Hansen.

»Mellem jul og nytår arbejdede vores medarbejdere intensivt med at lave planer for genhusning. I første uge skulle vi flytte 112 hold med mindst et par tusinde elever i mange aldre, fordelt på 33 forskellige undervisere. Det er en træls omgang, og vi kan endnu ikke se en ende på den, men i det mindste er vi nu ved genopbygningsfasen. Den begynder i februar.«

Foreløbigt har hærværket kostet mindst 200.000 kr. bare til oprydning.

»Jeg tænker, det kommer til at koste mindst 3 mio. kr. plus vores driftstab,« siger Søren Peter Hansen.

FOF Aarhus underviser 3.500 hold. I 2017 var der over 60.000 deltagere på dem.