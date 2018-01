En af Aarhus største butikker lukker

Sportskæden Sport24 lukker sin butik på Telefontorvet i Aarhus. Sidste åbningsdag er den 10. februar, skriver Stiften.

Lukningen begrundes i, at butikken på 1300 kvadratmeter er blevet for stor. Generelt søger kædeforretningerne mod mindre lokaler for i stedet at have et større centralt lager, der er gearet til nethandel.

»Tiden er ved at løbe fra de store butikker, og det er også tilfældet for vores butik på Telefontorvet. Herhjemme var Bestseller de første til at gå i den retning for tre-fire år siden. Nu går flere af vi andre i den retning, og det er den udvikling, som lukningen af vores butik på Telefontorvet skal ses i forhold til,« forklarer adm. direktør Lars Elsborg til Stiften.

I Aarhus Midtby vil Sport24 nu i stedet fokusere på forretningen i Bruuns Galleri.