Det skal være slut med biler på Pustervig.

Og slut med biler i de nærliggende gader: Graven, Volden, Badstuegade og Rosensgade.

Det mener Enhedslisten, der fremsatte forslaget i byrådssalen i november, og det mener et stort flertal af aarhusianerne også.

Borgernes store opbakning fremgår af en meningsmåling, som Wilke har gennemført for JP Aarhus i perioden den 11.-18. december 2017. På spørgsmål om et bilfrit latinerkvarter er en god idé – med undtagelse af varetransport og handicapkørsel – svarer 72 pct. af de adspurgte ja, mens 19,5 pct. svarer nej, og 8,5 pct. svarer ved ikke.

Den store tilslutning glæder Maria Sloth, byrådsmedlem for Enhedslisten, men den overrasker hende egentlig ikke.

»Det er glædelige tal, for det lægger da et pres på modstanderne af forslaget, men det overrasker mig egentlig ikke så meget, for det er især gående, som bruger kvarteret, og derfor giver det god mening at forbyde bilerne,« siger Maria Sloth.

Hos borgmesterpartiet Socialdemokratiet er der delvis medvind til forslaget hos medlem af teknisk udvalg Ango Winther:

»Vi har ikke lagt os endeligt fast endnu, men vi er med på at mindske trafikken i midtbyen og sikre, at der er bilfrie gader. Så hvis der er gader, som det giver fornuft at gøre bilfrie, kan vi godt være med på det, men det er også vigtigt, at vi fortsat har et butiksliv, der kan fungere, og folk skal kunne få større varer frem og tilbage,« siger Ango Winther med tilføjelsen:

»Men kan vi udvide nettet af gågader i det centrale Aarhus på en god måde, så er vi i Socialdemokratiet med på at tage en snak om det.«

Teknikrådmand Bünyamin Simsek (V) er derimod ikke overbevist om, at et bilfrit latinerkvarter vil være en god idé.

»Jeg forstår godt ønsket, for Latinerkvarteret er meget populært, men jeg synes faktisk, at den meget minimale trafik i området afvikles meget godt i dag, for den foregår på fodgængernes præmisser. Så inden vi går videre, skal vi have undersøgt trafikmængden nærmere for at finde ud af, om der overhovedet er et problem,« siger rådmanden.

