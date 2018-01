Hvor meget må jeg plapre om letbanen? Aarhusiansk byrådsmedlem vil kende sin rolle i letbanebestyrelse

Hvis han i bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S får at vide, at letbanestrækningen til Odder bliver yderligere forsinket, må han så dele denne oplysning med kommunen og resten af byrådet?

Det er et tænkt eksempel, men samtidig også en situation, som byrådsmedlem Keld Hvalsø (EL) kan havne i som nyvalgt bestyrelsesmedlem for Aarhus Letbane I/S – et selskab, som Aarhus Kommune ejer sammen med Region Midtjylland.

Tilsvarende overvejelser kan Keld Hvalsø få i Aarhus Vand A/S, der er ejet af kommunen, som han ligeledes er blevet udpeget til at repræsentere i bestyrelsen. Derfor har han sendt borgmester Jacob Bundsgaard (S) en række spørgsmål om byrådets repræsentanter i selskabsbestyrelser m.m.

»Da jeg er nyvalgt bestyrelsesmedlem, ønsker jeg naturligvis at vide, hvilke forventninger der stilles til mig, og hvilke forventninger jeg kan stille til kommunen med henblik på at varetage aarhusianernes interesser,« skriver han i begrundelsen for sin forespørgsel, hvori han tilføjer, at Enhedslisten finder det »uhensigtsmæssigt«, at byrådet kun bliver orienteret gennem pressen om vigtige forhold som forsinkelser af letbanen.

Regler om tavshedspligt

Aarhus Kommune er ejer eller medejer af en lang række selskaber og kommunale fællesskaber – såkaldte interessentskaber. For eksempel Aarhus Vand A/S, Aarhus Havn A/S, Aarhus Letbane I/S, Østjyllands Brandvæsen I/S. Desuden udpeger kommunen repræsentanter til mange bestyrelser i fonde og selvejende institutioner.

De juridiske regler i disse meget forskellige organisationer er ikke ens, og kommunen har ikke et egentligt regelsæt for oplysninger fra byrådets udpegede repræsentanter, konstaterer Jacob Bundsgaard og stadsdirektør Niels Højberg i svaret på Keld Hvalsøs spørgsmål om, hvilke regler der gælder for oplysninger fra byrådets repræsentanter i bestyrelser m.m.

De oplyser, at en bestyrelse i et aktieselskab som udgangspunkt skal varetage selskabets interesser. Selskabsloven forbyder, at bestyrelsesmedlemmer videregiver oplysninger, som de har fået via deres hverv i selskabet, og medlemmerne er omfattet af selskabslovens regler om tavshedspligt, skriver de i svaret. Det tilføjes dog, at når kommunen er eneaktionær – som i Aarhus Havn og Aarhus Vand – er der vide rammer for, hvordan kommunen laver reglerne for kommunikationen mellem selskabet og kommunen.

I interessentskaber vil der også ofte være regler om tavshedspligt, men her vil bestyrelsesmedlemmerne dog typisk have lov til at dele oplysninger med dem, de er udpeget af, fremgår det af svaret.

Vil nu spørge mere direkte

Keld Hvalsø er ikke blevet meget klogere på sin rolle i de to bestyrelser og vil følge op med yderligere spørgsmål.

»Jeg vil nu spørge mere direkte ind til, hvad kommunen vil i Aarhus Vand og Aarhus Letbane, og hvilke oplysninger kommunen har brug for at få fra mig.«

Disse svar får han muligvis senere på måneden, hvor byrådet forventes at skulle behandle udkast til nye ejerstrategier for kommunens selskaber. Tre af disse strategier – bl.a. for Aarhus Vand og Aarhus Lufthavn – skal magistraten drøfte mandag. Strategierne er dannet af et særligt selskabsteam, som kommunen etablerede, efter at byrådet for et års tid siden vedtog ”Politik for aktivt ejerskab”. Det skete for bl.a. i højere grad at sætte retning og følge op over for kommunens selskaber samt at blive mere bevidst om sine forskellige roller i forhold til sine selskaber.

Disse strategier og dette team bliver bl.a. fremhævet i besvarelsen til Keld Hvalsø på hans spørgsmål om borgmesterens overvejelser for at sikre, at byrådet via sin repræsentation i bestyrelserne bliver holdt orienteret om udviklinger, som er væsentlige for aarhusianerne.

Selskabsteamet kan også klæde byrådsmedlemmer på til arbejdet i bestyrelser, bl.a. ved at introducere de nye ejerstrategier og selskabslovens regler om tavshedspligt. Lige som kommuneforeningen KL tilbyder et kursus til bestyrelsesmedlemmer i kommunale selskaber, oplyses det i besvarelsen.