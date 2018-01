Populært madimperium kommer til Aarhus

Den københavnske restaurantkæde, Madklubben, der står bag et hav af restauranter i København, har længe ledt efter lokaler i Aarhus, hvor man kunne etablere en jysk filial. Europahuset har tidligere været i spil, men der har Dalle Valle i dag til huse. Madklubben flytter i stedet ind i det nærliggende Toldkammeret, ikke langt derfra. Den i øjnefaldende Hack Kampmann-bygning på 1.600 kvm. har indtil nytår huset Jensens Bøfhus.

I den fredede bygning, der er ejet af Tækker Group, åbner Madklubben en restaurant med plads til mellem 200 og 250 gæster indenfor - og når vejret tillader det - et tilsvarende antal udenfor, oplyser Madklubben på sin hjemmeside. Madklubben regner med, at kunne byde de første gæster indenfor i løbet af maj. Aarhus er ikke helt ukendt land for Madklubben, der under Aarhus Festuge 2016 drev en pop-up restaurant på Klostertorvet.

Madklubben er gennem holdingselskabet Relevant Holding ejet af stifteren Anders Aagaard Jensen. Selskabet havde i 2016 et overskud før skat på 956.000 mod et resultat i 2015 på over 16,5 mio. kr. Dykket skyldtes et problematisk år for selskabets aktier og værdipapirer.

