Strømsvigt i Aarhus giver togforsinkelser og aflysninger indtil middag

Debatindlæg

Børnenes Aarhus er en generationsgave fra vores generation til den næste, men det er også sund fornuft at aflevere en verden og et samfund, vi kan være bekendt, til vores børn.

Ifølge JP Aarhus 10/1 vil den nye rådmand for teknik og dermed også trafik, Bünyamin Simsek, sørge for, at det katastrofale vejkryds ved Mindet/Dokk 1 bliver til et normalt T-kryds.