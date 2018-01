En drøm bliver til virkelighed: Pengene er der. Næste skridt er at bygge porten

Fem arkitektfirmaer er nu inviteret til at give deres bud på, hvordan en ny hovedindgang til Den Gamle By for enden af Botanisk Have ned mod Ceres-krydset kan tage sig ud.

Det er Aart Architects, der bl.a. holder til på Aarhus Ø, Cubo Arkitekter, der har kontor i Frederiksgade, Maali & Lalanda fra Frederiksberg, Dorte Mandrup fra København – som har tegnet udkigstårnet på Aarhus Ø – samt den norske tegnestue Snøhetta.

Et længe næret ønske

Resultatet af arkitektkonkurrencen vil blive præsenteret ved udgangen af juni, og i Den Gamle By håber man, at den officielle åbning vil ske i 2021.

»Det er et længe næret ønske, der nu snart vil gå i opfyldelse,« siger museumsdirektør Thomas Bloch Ravn i en pressemeddelelse.

Det har ganske rigtigt været en omstændelig affære at få realiteter bag ønsket om en ny hovedindgang.

En kæp i hjulet

Senest kom der en kæp i hjulet, da Botanisk Have i november blev erklæret fredet, efter at Fredningsnævnet valgte at følge en indstilling fra Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningen gav dog mulighed for, at museet kunne bygge en ny indgang, mens det til gengæld må imødese, at det ikke kommer til at bygge ud over det område, det har nu.

Den Gamle By Ny indgang Disse fem arkitekter skal give deres bud på en ny indgang til Den Gamle By. I juni skal de vise deres forslag. Byggeriet forventes færdigt i 2021. Aart Architects, Aarhus

Cubo Arkitekter, Aarhus

Maali & Lalanda, Frederiksberg

Dorte Mandrup, København

Snøhetta, Oslo, Norge

Museet mener, at den nye hovedindgang vil binde Den Gamle By bedre sammen med Aarhus og koble museet på det markante kulturstrøg fra Musikhuset og Aros over Godsbanen til Den Gamle By og videre til Væksthusene i Botanisk Have.

Lettere for gangbesværede

Desuden vil det betyde, at gangbesværede meget lettere vil kunne komme ind i på museet, når de ikke skal begynde turen med at komme ned ad de mange toppede brosten.

Det vil også være nærliggende for museets gæster at sætte bilen i parkeringskældre under Ceres Byen og Scandinavian Center.

Der er brug for både p-pladser og bedre plads til at komme ind på museet.

Den Gamle By satte besøgsrekord i 2017

I 2017 købte i alt 571.167 gæster billet – en stigning, der kom i kulturhovedstadsåret oven på en femårig periode med et besøgstal omkring en halv million gæster om året.

Pengene til det nye indgangsparti er på plads. De er doneret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.