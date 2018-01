Aarhus-gymnasier enige om ny elevfordeling

Studerende fra 10 forskellige boligområder i Aarhus vil i fremtiden blive jævnt fordelt på byens syv gymnasier.

Det er en konsekvensen af en aftale om fordelingen af gymnasieeleverne, som er indgået mellem samtlige STX-rektorer i Østjylland.

Boligområderne har i perioden fra 2011 til 2017 været på listen over såkaldte ”kombinerede udlejningsområder”, med mindst 1.000 beboere, og hvor mindst 40 pct. af beboerne mellem 18 og 64 år står uden for arbejdsmarkedet.

Målet er at undgå, at elever fra socialt udfordrede boligområder klumper sig sammen på bestemte gymnasier, som det har været tilfældet på Langkaer Gymnasium i Tilst. Formand for Region Midtjyllands ”Fordelingsudvalg Øst”, rektor på Århus Statsgymnasium, Dorte Fristrup, opfordrer de unge til at søge ind på nærmeste gymnasium.

Anklage om nøl med ghettogymnasier: S frygter ny problem-årgang Der er bred politisk enighed om, at gymnasier med en stor andel udenlandske elever udgør et problem. Men det er sparsomt med løsningerne.

De 10 boligområder Gellerupparken/Toveshøj Bispehaven Håndværkerparken Skovgårdsparken Langkærparken Trigeparken Rosenhøj Frydenlund Vorrevangen Vejlby Vest

»Så kan flest muligt få prioriteterne opfyldt, og vi håber, at det her giver en mere ensartet elevsammensætning skolerne imellem,« siger hun.

Udover at sprede de nuværende gymnasielever er det håbet, at aftalen på sigt vil anspore flere unge fra de 10 boligområder til at få en ungdomsuddannelse, fordi der på alle gymnasier vil være en større gruppe fra lokale, udsatte områder.

Rektorer: Minister sylter løsning for gymnasier med skæv elev-fordeling

»Jeg er stolt af, at vi som region sammen med gymnasierne er enige om en måde, der prøver at gøre op med stigende ulighed mellem gymnasierne. Vi vil have gode gymnasier til alle. Det er ikke sket andre steder i landet, at gymnasier på den måde har fodslag om at løse social ulighed og løfte i flok, siger 1. næstformand i Region Midtjylland Hanne Roed (R).

Efter optagelsesprøverne opgøres det samlede antal ansøgere til byens syv STX-gymnasier, og det samlede antal ansøgere fra de 10 områder. Hvis et gymnasium har flere ansøgere fra de udsatte boligområder end en maksimal andel, kan gymnasiet bede om, at de overskydende ansøgere flyttes til andre gymnasier. Gymnasiet vil så få tildelt mindst et tilsvarende antal elever, der ikke kommer fra ”kombinerede udlejningsområder.”