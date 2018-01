»Det er det, basket kan«: Superstjerne skrev historie et halvt sekund før tid

»Det er det her, basket kan,« sagde Mathias Bach, associeret cheftræner for Bakken Bears, da Bakken Bears onsdag aften i forlænget spilletid havde slået Mornar Bar fra Montenegro med 93-92 i Fiba Europe Cup.

Det, som Mathias Bach hentyder til, og som det ud fra stemningen i Vejlby-Risskov Hallen lød til, at tilskuerne var ganske enige i, var drama og nervepirrende spænding til sidste millisekund.

For kampen mellem Bakken Bears og Mornar Bar i anden runde af Fiba Europe Cup havde det hele. Utrolig flot basket, en serber på 2 meter og 13 centimeter, der dunkede stående, udvisninger og ikke mindst en sejrsscoring i forlænget spilletid, da uret i hallen viste 0,4 sekunder tilbage at spille i.

Efter at være kommet bagud 91-92 i forlænget spilletid med fire sekunder tilbage at spille i tog Bakken Bears’ superstjerne DeVaughn Akoon-Purcell sagen i egen hånd, da han via baglinjen steg op under kurven og satte sejrscoringen i nettet. Altså med blot 0,4 sekunder tilbage af kampen.

Det er fedt at være med til at skubbe grænserne i klubben. I sportens verden vil alle gerne skrive historie. Vi er et hold, der vil blive set tilbage på. Forhåbentlig er vi ikke helt færdige endnu, for det her er en god start. Adama Darboe, guard i Bakken Bears

»Det bliver ikke federe end det her. Det er derfor, vi træner så mange timer, det er derfor, vi ser så meget video på vores modstandere, og det er derfor, drengene selvtræner så meget og har gjort det hele deres liv. Det er for at stå i disse kampe. Det er alle de ting, vi ser resultatet af nu,« sagde Mathias Bach efter kampen.

Holdt hovedet koldt

Bakken Bears så ellers fra kampens start ud til at være kommet på en uoverkommelig opgave. Mornar Bars guard Derek Needham var ustyrlig på sine trepointforsøg, som han satte ikke mindre end seks af inden pausen.

Samtidig var den føromtalte serber på 2 meter og 13 centimeter, Uros Lukovic, dygtig til at styre felterne i begge ender, hvor selv Bakkens Bears’ høje center Michael Diouf havde svært ved at komme først på de høje bolde.

Men Bakken Bears holdt ved og kom hele tiden tilbage.

Derfor var det da også en stor hjælp til aarhusianerne, da Uros Lukovic i tredje periode begik sin fjerde fejl i kampen og efterfølgende blev så rasende på dommerne, at de gav ham hans femte fejl, hvilket betød farvel og tak til ham.

Fiba Europe Cup Bakken Bears’ gruppe 1. Bakken Bears, 2 sejre i 2 kampe, 4 point

2. Mornar Bar, 1 sejr og 1 nederlag, 3 point

3. Szolnoki Olaj, 1 sejr og 1 nederlag, 3 point

4. Tsmoki Minsk, 2 nederlag i 2 kampe, 2 point Bakkens Bears’ kampe: 20.12.17: Tsmoki Minsk – Bakken Bears 85-86

10.01.18: Bakken Bears – Mornar Bar 93-92

17.01.18: Bakken Bears Szolnoki Olaj

24.01.18: Bakken Bears – Tsmoki Minsk

31.01.18: Mornar Bar – Bakken Bears

07.02.18: Szolnoki Olaj – Bakken Bears

»Mornar Bar viste fra kampens start, hvorfor vi har gået op talt dem op. Deres guard Derek Needham skød trepointscoringer, hver gang han så kurven. Det var kvalitet, det var ikke held. Så vi ser, hvad de kan, og det justerer vi en smule på. Nogle ting går så vores vej med Uros Lukovic, der taber hovedet og bliver smidt ud. Det er også en kæmpe del af det, at vi kan holde hovedet koldt, når kampen spidser til,« siger Mathias Bach.

Sejr var historisk

Med sejren onsdag aften er Bakken Bears nu oppe på to sejre af to mulige i gruppespillet i anden runde af Fiba Europe Cup.

Det er første gang i klubbens historie, at man vinder mere end én kamp i anden runde af Fiba Europe Cup, som byder på i alt seks kampe. Den præstation er naturligvis også en afspejling af, at Bakken Bears’ nuværende hold må regnes for at være blandt de bedste i klubbens levetid.

For Bakken Bears’ rutinerede guard Adama Darboe betyder det da også noget, at han er en del af det hold, som lige nu rykker grænserne for klubbens historiske præstationer.

»Det er fedt at være med til at skubbe grænserne i klubben. I sportens verden vil alle gerne skrive historie. Både med klubben og individuelt. Det er stort for klubben, og det er stort for os som hold. Vi er et hold, der vil blive set tilbage på. Forhåbentlig er vi ikke helt færdige endnu, for det her er en god start,« siger Adama Darboe.

»Det vil være en af de største sensationer i europæisk basket

Bakken Bears’ sidste to hjemmebanekampe i Fiba Europe Cup spilles også i januar. Netop de to hjemmebanekampe ser Adama Darboe som nøglekampe, hvis det skal lykkes Bakken Bears at skrive endnu mere historie ved at gå videre til playoff-kampene. Men der er stadig lang vej igen, erkender han.

»Vi har spillet nogle gode kampe i Europa, og når man slår hold som Mornar Bar og Tsmoki Minsk på udebane i første kamp, gør man det godt. Det var virkelig fedt. Nu er vi 2-0 i sejre, men man kan også godt ende 2-4. Det er klart, at vores to sidste hjemmebanekampe kan vise sig at blive meget vigtige, hvis vi skal have en chance for at avancere,« siger Adama Darboe.