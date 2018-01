Genbrugsstation rykker fra Godsbanen til Sydhavnen

Genbrugsstationen Reuse flytter fra Godsbanen til Sydhavnen i Aarhus og finansieres nu frem til 2024.

Det besluttede det aarhusianske byråd onsdag aften.

Reuse, der fik sin fødsel i april 2015, har hidtil været et midlertidigt projekt på Godsbanen i det centrale Aarhus. Men nu får genbrugsstationen fra midten af 2018 adresse på hjørnet af Jægergårdsgade og Sydhavnsgade. Projektet får frem til 2024 et årligt budget på 2,7 mio. kr., ligesom en anlægsbevilling på 4 mio. kr. skal bruges på flytningen.

Reuse er en genbrugsstation, der tillader aarhusianerne at aflevere ting, de ikke længere har brug for. Men i stedet for at tingene bliver til affald med det samme, har andre borgere mulighed for at afhente dem.

Ifølge Aarhus Kommune recirkuleres 40-50 ton affald takket være Reuse hver måned som direkte genbrug. Kommunens affaldsplan har til mål at recirkulere mindst 50 pct. af storskaldet modtaget på Reuse, og det mål er nået. AffaldVarme Aarhus vurderer således, at mindst 70 pct. af affald modtaget på Reuse bliver recirkuleret som direkte genbrug, og kommunen estimerer, at genbrugsstationen typisk har 300-350 besøgende pr. dag.

Dette fremhævede Mette Bjerre (SF) som et godt skridt væk fra den såkaldte brug-og-smid-væk-kultur til bæredygtighed og genbrug.

»Det er imponerende resultater, Reuse har opnået. Her bliver genbrugt effekter som genbrugsbutikkerne ikke kan sælge,« konstaterede hun.

Kun Venstre var imod flytningen af Reuse. Selv om Heidi Bank konstaterede, at partiet var positivt over for tanken bag om at genanvende ressourcer i stedet for at smide ud, kunne partiet ikke støtte forslaget.

»Vi mener imidlertid ikke, at det er en kommunal opgave at konkurrere på et område, hvor der allerede er hård konkurrence mellem frivillige organisationer,« sagde hun.

Det var Marc Perera Christensen (K) ikke så bekymret for. Han hæftede sig ved, at der var blevet spurgt ud i genbrugsmiljøet, om det påvirker dem negativt, og at svaret indtil videre havde været nej.

»Så længe der ikke står nogle i markedet og siger, at det her er konkurrenceforvridende, så synes vi, at det er sund fornuft og god miljøpolitik at få så høj en genbrugseffekt af de ting, vi ellers forbruger,« sagde byrådsmedlemmet, der tog forbehold for placeringen som synes skal ses i forhold til placeringen i Sydhavnskvarteret.

Jette Skive (DF) understregede, at hendes parti ikke ville forholde sig til, om forslaget er godt eller skidt. Alligevel tog hun ordet for at give sin mening til kende:

»Vi er ved at være godt og grundigt trætte af alt det popsmarte. Hvorfor kalder det genbrugssted i stedet for Reuse. Det er ikke til at holde ud,« tordnede hun.