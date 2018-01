Egentlig var der lagt op til, at Aarhus Kommune kun skulle have to repræsentanter i bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S. Men onsdag vedtog Aarhus Byråd, at bestyrelsen skal udvides, så kommunens tekniske rådmand bliver født medlem af bestyrelsen.

Dermed kan Bünyamin Simsek (V) fortsætte i letbanebestyrelsen, som han har været medlem af i de seneste halvandet års tid. Kommunens øvrige bestyrelsesmedlemmer er Keld Hvalsø (EL) og Jan Ravn Christensen (SF).

De tre bestyrelsesmedlemmer får et årligt honorar på 30.000 kr., som letbaneselskabet skal betale.

Aarhus Letbane I/S er ejet af Aarhus Kommune og Region Midtjylland, der også får en ekstra plads i bestyrelsen. Den kommer således til at bestå af ni medlemmer. Ud over de i alt seks politikere udpeges tre øvrige medlemmer med faglige kompetencer.

Det er borgmester Jacob Bundsgaard (S) og stadsdirektør Niels Højberg, som står bag forslaget. De argumenterer med, at Teknik og Miljø står for kollektiv trafik, veje og en tæt tilknytning til letbaneselskabet, og at det derfor bør sikres, at afdelingen er repræsenteret i bestyrelsen.

Alle partier støttede denne ændring. Venstres politiske Lene Horsbøll understregede dog, at partiet gerne havde set, at ændringen var sket i forbindelse med byrådets konstituering.

Letbanen indtog dagsorden

Letbanen fyldte godt på byrådets dagsorden, hvor 5 af onsdagens 33 punkter handlede om letbanen. De øvrige punkter gik på de kommende etaper af letbanen. Bl.a. et forslag fra SF om, at opsparingen til Marselistunnelen skal bruges til finansiering af letbanen mellem Aarhus Ø og Brabrand. Desuden skulle byrådet drøfte miljøvurdering og projektafklaring af letbanens etape 2.

Godt ben til Keld Hvalsø

På onsdagens byrådsmøde blev de sidste af de omkring 200 poster til råd, nævn og bestyrelser fordelt.

Keld Hvalsø (EL) snuppede et af de bedste ”ben”, idet han bliver næstformand i bestyrelsen for Aarhus Vand A/S. En post han får 75.000 kr. om året for. I vandselskabet får han følgeskab af Almaz Mengesha (LA) og Ango Winther (S), der får 25.000 kr. som menige bestyrelsesmedlemmer.