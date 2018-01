Første skoledag for de 12 nye byrådsmedlemmer

Onsdag aften fandt årets og denne valgperiodes første byrådsmøde sted i Rådhussalen.

Før borgmester Jacob Bundsgaard (S) bød politikerne velkommen til det åbne byrådsmøde, havde det nye byråd afholdt et lukket møde om takt og tone.

Blandt de 12 nye byrådsmedlemmer var det Venstres debutant Peter Sporleder, der tog ordet for første gang ved byrådsmødet.

Traditionen tro medførte det, at hans byrådskolleger rejste sig op fra deres stole og demonstrativt placerede mønter foran ham som et bevis på, at han nu havde talt i byrådet for første gang.

Det vigtigste er flid. Det kræver hårdt arbejde, men man kan komme langt, hvis man er villig til at grave sig ned i sagerne. Lone Hindø (S), medlem af byrådet

Han sad ved siden af partifællen Heidi Bank, der som debutant i byrådet lige skulle vænne sig til den formelle konduite.

»I Venstre mener vi,« havde hun lige nået at sige til et af de første punkter på dagsordenen, inden Jacob Bundsgaard brød ind.

»Tager det over et minut?« spurgte Bundsgaard.

»Ja, jeg venter,« sagde en smilende Heidi Bank (V), som givetvis lige skulle huske byrådets regler om korte bemærkninger.

Første dag for stemmesluger

Den 25-årige socialdemokrat Anders Winnerskjold, der ganske overraskende fik 2.721 personlige stemmer, er en af de nye byrødder.

Han har fået posten som Socialdemokratiets politiske ordfører, og han har glædet sig til at komme i gang med byrådsarbejdet. Da Jyllands-Posten fangede ham uden for byrådssalen efter første halvdel af mødet, var det en ydmyg debutant.

Byrådet Her er de nye medlemmer Louise Lindskrog (S)

Lone Hindø (S)

Anders Winnerskjold (S)

Mahad Yussuf (S)

Dorthe Borgkvist (S)

Heidi Bank (V)

Peter Sporleder (V)

Mette Bjerre (SF)

Eva Borchhort Mejnertz (B)

Liv Gro Jensen (Å)

Almaz Mengesha (LA)

Keld Hvalsø (EL)

»Det er rigtigt, rigtigt stort at være her i dag. Jeg har været rigtig spændt op til, og det er rart at stå her nu, hvor jeg har givet min første bemærkning, hvor jeg heldigvis ikke dummede mig,« sagde Winnerskjold med et smil på læben.

Comeback til Hindø

Winnerskjold sad ved mødet ved siden af partifællen Lone Hindø. Hun er i forhold til sidste valgperiode et nyt byrådsmedlem, men et nyt navn i aarhusiansk politik er hun ikke.

Den 69-årige sognepræst blev som SF’er i 1986 den første kvinde med en rådmandspost i Aarhus. På trods af at Hindø senest sad i byrådet i 2001, så føles det alligevel som første skoledag.

»Det er dejligt, men også spændende og anderledes at være tilbage. Der er sket meget på 17 år. Den største forandring er, at en stor del af arbejdet som byrådspolitiker i dag foregår digitalt,« siger hun.

Nu har du jo siddet i byrådet før. Hvad vil dit råd være til de nye byrådsmedlemmer, der har deres allerførste dag?

»Det vigtigste er flid. Det kræver hårdt arbejde, men man kan komme langt, hvis man er villig til at grave sig ned i sagerne,« siger hun.