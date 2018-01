»2017 har været lidt af et partyår med kulturfest, lufthavnsfest, erhvervsfest, beskæftigelsesfest osv. Alle, der tror, at 2018 bliver endnu bedre, ræk hånden i vejret,« lød opfordringen fra Aarhus Kommunes erhvervschef Jan Beyer Schmidt-Sørensen til de 600 erhvervsfolk til årets nytårsbriefing på Aarhus Rådhus.

»Og,« konstaterede erhvervschefen efter at have dannet sig et hurtigt overblik i skoven af hænder.

»Det ser ud, som om festen fortsætter.«

Inden der skrues op for ”musikken” mindede erhvervschefen dog om, at der efter enhver fest kommer tømmermænd. Her i form af bl.a. pres på boligmarkedet og problemer med infrastruktur, når flere bosætter sig i kommunen eller pendler mellem Aarhus og andre kommuner.

Festen overskrider kommunegrænsen. Der er fremgang i hele Østjylland, og det skal Aarhus Kommune kun glæde sig over, understregede Jan Beyer Schmidt-Sørensen og viste på storskærme tilhørerne et eksempel på, hvordan nabokommuner profilerer sig på deres nærhed til Aarhus:

»Silkeborg skal være det bedste sted at bo og virke i Aarhus,« lyder overskriften for Erhverv Silkeborgs 2030-strategi.

»Silkeborg bliver en del af Aarhus og omvendt ved at give hinanden arbejdskraft og arbejdsglæde i form af dejlige omgivelser at leve i. Silkeborgs vækst kommer Aarhus også til at nyde godt af,« forklarede erhvervschefen.

Optur for lufthavn

Efter en turbulent periode, hvor der har været usikkerhed omkring Aarhus Lufthavns fremtid og ejerskab, faldt meget på plads i 2017, da EU gav tilladelse til, at lufthavnen må modtage 115 mio. kr. i tilskud fra ejerne – Aarhus, Syddjurs og Norddjurs Kommuner. SAS har siden satset stort på lufthavnen med en række nye flyruter til bl.a. Prag, Gdansk, Malaga, og i oktober kunne man annoncere nye ruter, som skal åbne i 2018.

Der er sket et niveauskifte i forhold til kultur og at få gjort Aarhus til et internationalt spændende sted, som skal udnyttes. Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus Der er sket et niveauskifte i forhold til kultur og at få gjort Aarhus til et internationalt spændende sted, som skal udnyttes.

For bestyrelsesformand Torben Boldsen har 2017 i modsætning til de foregående år været en fest, og forventningen om at skulle modtage mange flere passagerer resulterer nu i ombygning af lufthavnens terminal, restaurant og security.

»Jeg føler, at vi er på vej til at forløse Aarhus Lufthavns potentiale. I krystalkuglen ser jeg også, at vi er godt på vej i 2019. Hjælp os med at nå de mål,« appellerede han.

Lufthavnsformanden fik her støtte af borgmester Jacob Bundsgaard (S):

»Slå autopiloten fra og kig på Aarhus Lufthavn som en mulighed, når I skal ud i verden.«

Borgmesteren takkede samtidig erhvervslivet for aktivt at have taget del i kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017, og opfordrede til også fremover at indgå partnerskaber med kulturinstitutioner.

Et niveauskifte

»Der er sket et niveauskifte i forhold til kultur og at få gjort Aarhus til et internationalt spændende sted, som skal udnyttes. Det bliver en fælles opgave fremover at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft,« understregede borgmesteren.

Han henviste også til beskæftigelsesfremgangen, som i september udløste en danmarksrekord i det største antal nye arbejdspladser siden 1985. Jacob Bundsgaard bad erhvervslederne om at påtage sig et socialt ansvar ved at sikre, at flere kommer ud af ledigheden.

»Nu skal vi have alle med,« fastslog han.

Silicon Valley for mad

Aarhus og Østjylland har store problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og mange opslåede stillinger er fortsat ubesatte. For bestyrelsesmedlem i Destination Aarhus, it-direktør Henrik Amsinck, Lego Group, handler det dog om at arbejde bedre sammen.

Aarhus sætter rekord: Største jobvækst i mindst 32 år

»Godt nok er virksomheder i konkurrence internt, men konkurrencen med de store byer ude i verden er meget større. Derfor er vi gået sammen i Destination Aarhus for at skabe bedre muligheder og gøre os mere attraktive med f.eks. gode arbejdsforhold, fem ugers ferie og masser af muligheder for familien,« sagde Henrik Amsinck og henviste til et udvidet samarbejde med Aarhus Universitet:

»Der skal tænkes hele vejen rundt. Aarhus skal også have det positive økosystem, som findes i Silicon Valley.«

Arlas finansdirektør, amerikaneren Natalie Knight, som kom til Aarhus for et år siden fra en stilling som senior vice president for finanser i Adidas-koncernen i Tyskland, er netop et eksempel på en højtuddannet, som har bosat sig i Aarhus. For hende er Aarhus en velsmagende cocktail med overraskelser.

»Aarhus har en masse spændende miljøer, der tiltrækker mennesker, som tænker ud af boksen, ligesom min hjemby Seattle. De er ”ego-free” og samarbejder. Det er et unikt setup, som betyder, at Agro Food Park kan blive et nyt Silicon Valley for mad,« sagde Natalie Knight, som høstede et stort bifald på sin afsluttende opfordring:

»Let’s make this cocktail together.«