Højhastighedstog: Rådmand vil have borgmester til at tale frustrerede borgeres sag

Et højhastighedstog direkte igennem Solbjerg. Det kan blive realiteten, hvis ét af tre forslag til en ny jernbanestrækning vedtages politisk.

I øjeblikket indhenter Banedanmark høringssvar til den VVM-undersøgelse, der er lavet for strækningen mellem Hasselager og Hovedgaard. Strækningen er en nødvendighed, hvis den såkaldte timemodel, der reducerer rejsetiden mellem Odense og Aarhus, skal blive til virkelighed.

Og som JP Aarhus tidligere har beskrevet, er beboerne i Solbjerg frustrerede over udsigten til at få et tog i baghaven. Er de købt eller solgt? Skal huset eksproprieres eller falder det i værdi, fordi der kommer et tog forbi baghaven.

De er derfor gået aktivt ind i kampen imod toget og har blandt andet arrangeret et borgermøde forud for det regulære informationsmøde, som Banedanmark arrangerer som led i den offentlige høring.

Borgmesteren i Danmarks næststørste by er ikke hvem som helst. Han kan gøre noget, hvis han ønsker det. Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø Borgmesteren i Danmarks næststørste by er ikke hvem som helst. Han kan gøre noget, hvis han ønsker det.

»Mødet har ikke til hensigt at skabe dialog om foretrukket valg af linjeføring, men vil fokusere på de muligheder, vi har for at råbe lands- og kommunalpolitikere op. Vise vi er her! Allerbedst få togplanerne væk fra byen,« står der i indbydelsen til borgermødet.

De har også søgt hjælp hos blandt andre Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, som de håber vil tale deres sag. Og det vil han.

Væk fra bebyggelse

Bünyamin Simsek er som venstremand imod timemodellen, der er resultat af et politisk forlig mellem den daværende regering (SF, R og S), Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Økonomien står ifølge rådmanden ikke mål med effekten.

Højhastighedstog Tog igennem Solbjerg Ifølge Togfonden skal der etableres en ny togstrækning mellem Hovedgaard og Hasselager.

Linjeføringen er nødvendig, hvis rejsetiden mellem Odense og Aarhus skal reduceres til en time.

Der er tegnet tre forslag op: en vestlig over Stilling Sø, en central, der går gennem Solbjerg by og en østlig, der går øst om Solbjerg.

Strækningen mellem Hovedgaard og Hasselager forventes at blive ca. 23-24 km lang.

Strækning vil reducere baneafstanden mellem Horsens og Aarhus med cirka seks kilometer og seks minutter.

Han vil have togtrafikken væk fra beboelses- og udviklingsområder og støtter således Solbjerg-borgerne i, at der ikke skal anlægges spor igennem eller nær byen.

»Jeg støtter elektrificeringen, men ikke timemodellen. De midler, der er afsat til timemodellen, bør gå til øvrig infrastruktur og andre anlægsinvesteringer i Østjylland. En hel udvidelse af E45 fra Randers til Skanderborg. Lydisolering af støj fra motorvejen tæt på boligområder som Stavtrup,« siger han.

Det er dog begrænset, hvad Teknik og Miljø-rådmanden har af indflydelse, eftersom det er et landspolitisk projekt. Derfor lægger han op til, at borgmester Jacob Bundsgaard bør engagere sig mere end hidtil.

Ansvar for borgerne

»Lokalområdet har nogle klare, fornuftige og reelle pointer. De er blevet taget som gidsler i mange år, og jeg mener, at man som borgmester har et særligt ansvar for at tage borgernes og byens parti. Det vil jeg afkræve ham,« siger Bünyamin Simsek, der deltager i Banedanmarks informationsmøde den 18. januar og derefter vil formidle borgernes synspunkter til borgmesteren.

Banedanmark lægger op til, at der kan etableres en station i Solbjerg, hvis den centrale linjeføring igennem byen vælges. Byline: Banedanmark.

»Vores opgave som lokalvalgte er at bringe borgernes synspunkter videre. Og jeg mener, at Socialdemokratiet og DF har et særligt ansvar for at bringe dem videre,« siger han med henvisning til, at partierne er aftalepartnere.

Han undrer sig over, at sagen ikke har haft mere politisk fokus fra Socialdemokratiets side.

Adspurgt om, hvorvidt det er realistisk helt at få taget planerne om en linjeføring forbi eller igennem Solbjerg, svarer rådmanden, at han ikke tror, det er muligt for oppositionspartierne at ændre på noget.

»Jeg kan kun prøve at påvirke sagen ved at deltage i debatter, have dialog med borgerne og sætte fokus på det,« siger han.

»Men borgmesteren i Danmarks næststørste by er ikke hvem som helst. Han kan gøre noget, hvis han ønsker det,« siger Bünyamin Simsek.

Afventer borgermøde

JP Aarhus ville gerne have forholdt Jacob Bundsgaard, at han bliver bedt om at tage mere aktivt affære, men han henviser til Socialdemokratiets ordfører i sagen, Ango Winther, næstformand i Teknisk Udvalg.

Solbjergs borgere frygter højhastighedstog gennem baghaven I Solbjerg forbereder borgerne sig på borgermøde og høring om et planlagt højhastighedstog igennem byen.

Ango Winther er fortaler for timemodellen, men anerkender ikke teknikrådmandens påstand om, at Solbjerg ikke har haft politisk bevågenhed i Aarhus. Han er f.eks. mødtes med Solbjerg-borgere, hvor han har lyttet til, hvad de mener.

»Det handler om at finde den linjeføring, som ødelægger mindst muligt,« siger han.

Simsek: Vi kan løse byens trafikproblemer uden skinner

Ango Winther afventer høringsmødet i Solbjerg den 18. januar, før han lægger sig fast på, hvilken strækning han anbefaler. Selv om han anerkender, at det ikke er rimeligt, at borgere skal stavnsbindes i flere år, er der ikke andre løsninger end at gøre sin holdning gældende ved borgermøder og i høringssvar, understreger han.

»Send frustrationen til Folketinget. Det er ikke Aarhus Kommune, som er skyld i det her,« siger han.

Han undrer sig over, at Bünyamin Simsek taler imod timemodellen, som vil forbedre den offentlige transport mellem Aarhus og København.

»Det undrer mig, at han ikke vil fremme den offentlige transport mellem Aarhus og København,« siger Ango Winther, der ikke vil lægge sig fast på, hvor han eller Aarhus Kommune anbefaler, at sporene skal lægges, før efter borgermødet den 18. januar.