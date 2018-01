Det kan godt være, at Aarhus United gik ind til sin første sæson nogensinde med en klar målsætning om, at man for alt i verden skulle undgå sidstepladsen i ligaen, da denne udløser direkte nedrykning.

Det afskriver cheftræneren for Aarhus United nu som en mulighed, da Aarhus’ bedste kvindehåndboldhold søndag slog ligaens syvendeplads, TTH Holstebro, med cifrene 25-19.

Med sejren er Aarhus United nu oppe på syv point efter 12 kampe og har syv point ned til sidstepladsen, hvor Ajax København fortsat ikke har fået point.

Derfor mener Heine Eriksen, at det er sikkert, at Aarhus United ikke ender sidst.

Lige nu har vi stor fokus på at udvikle vores spil. Det er vigtigere end at jagte en slutspilsplads. Heine Eriksen, cheftræner i Aarhus United Lige nu har vi stor fokus på at udvikle vores spil. Det er vigtigere end at jagte en slutspilsplads.

»Sejren gjorde, at vi nu er afskåret fra at kunne rykke direkte ned. Jeg kan ikke forestille mig, at Ajax København, der endnu ikke har fået point, kommer til at hente otte point på os i 10 kampe. Det kan jeg ikke se ske,« siger han.

Sejren over TTH Holstebro betyder også, at Aarhus United nu kun har tre point op til Randers HK på ottendepladsen, som udløser en billet til slutspillet om DM.

Selv om Heine Eriksen siger, at man ikke gør sig tanker om at kæmpe med om slutspilspladserne, erkender han, at det slutspil kan komme på tale.

»Vi kigger ikke efter ottendepladsen nu, men det er klart, at hvis vi får et par sejre i de næste fire kampe, og situationen udvikler sig rigtigt for os, bliver vi nødt til det. Så jeg kan ikke udelukke, at vi kommer til at kigge opad om nogle kampe, men det gør vi ikke på nuværende tidspunkt. Lige nu har vi stor fokus på at udvikle vores spil. Det er vigtigere end at jagte en slutspilsplads,« siger Heine Eriksen.

Stortalent stråler

I sejren over TTH Holstebro var der især én Aarhus United-spiller, som skilte sig positivt ud. Simone Petersen stod nemlig for knap halvdelen af Aarhus Uniteds mål med sine 12 scoringer og fortsætter dermed sin form fra slutningen af efterårssæsonen og Final4-stævnet mellem jul og nytår.

Aarhus United Kampprogram Den 7. november 2017: Aarhus United – Nykøbing Falster 20-31

Den 15. november 2017: Viborg – Aarhus United 17-16

Den 29. december 2017: Aarhus United – København (Final4) 19-27

Den 30. december 2017: Aarhus United – FC Midtjylland (Final4) 23-22

Den 7. januar. 2018: TTH Holstebro – Aarhus United 19-25

Den 12. januar 2018: Aarhus United – FC Midtjylland

Den 17. januar 2018: Randers – Aarhus United

Den 24. januar 2018: Aarhus United – København

Den 3. februar 2018: Ajax København – Aarhus United

Heine Eriksen er da også begejstret for sin 20-årige playmakers præstationer på det seneste, og han mener, at hun er ved at finde sig til rette på håndboldbanen efter nogle sæsoner i FC Midtjylland, hvor spilletiden var sparsom.

»Hun begynder at have en masse kampe i benene. Hun kommer fra nogle sæsoner i FC Midtjylland, hvor hun stort set ikke rørte håndboldbanen. Nu spiller hun næsten fuldtid, fordi hun både er med i angreb og forsvar. Hun er en styrende spiller i vores kontrafase og angrebsspil, og der er mange minutter i benene bare vigtigt for en ung spiller. Hun er begyndt at vise noget af sit potentiale,« siger han.

Kan nå landsholdet

Simone Petersen er da heller ikke et helt ukendt navn i dansk håndbold. Allerede som 17-årig fik hun debut for FC Midtjylland i Cup Winners’ Cup mod russiske Kuban Krasnodar.

United-træner: fedt at betale tilbage til klubben med en overraskende pokalsejr

Dengang blev den unge playmaker udråbt til et kæmpe talent, og tre år senere vurderer Heine Eriksen også, at den blot 20-årige Simone Petersen kan nå rigtig langt.

»Hun har talentet til at blive blandt de allerbedste spillere. Det ligger nogle år ude i fremtiden. Hun har en stor sult på at træne og forbedre sig, og det er en meget vigtig del. Hun har også mulighed for at udvikle sig til at blive landsholdsspiller om nogle år. Det er jeg ikke i tvivl om. Men det tager tid,« siger han.

Fredag møder Simone Petersen sammen med Aarhus United sin tidligere klub FC Midtjylland i Aarhus.

Netop FC Midtjylland slog Aarhus United ved Final4-stævnet i kampen om bronzemedaljerne, men Heine Eriksen forventer, at fredagens opgør bliver markant sværere for aarhusianerne.

»Det bliver en meget vanskelig opgave. Til Final4 var FC Midtjylland uden Veronica Kristiansen, som er en af verdens bedste spillere. Når hun bliver puttet ind på holdet igen, er det et helt andet hold. At vi slog dem til Final4, gør nok også, at fredagens kamp bliver endnu vanskeligere for os. Nu undervurderer de os i hvert fald ikke,« siger Heine Eriksen.