Nøgen mand og slukkede kvinder skal lokke publikum i teateret

Det skulle have været et stille forår oven på et travlt 2017.

Men sådan bliver det ikke på Teater Katapult, fortæller teaterchef Torben Dahl.

»Faktisk bliver foråret ret begivenhedsrigt,« siger han om teatret på Godsbanen, som har gjort det til sit speciale at have standup og storyslam den ene dag og politisk teater den anden.

»Det er et meget politisk program med emner, man som publikum skal forholde sig til. Man kan f.eks. lege flygtningenævn i ”Welcome to Denmark”, der kommer her den 23. januar. Så man kan mærke indefra, hvad det vil sige at træffe afgørelser,« siger Torben Dahl og tilføjer:

»Vi vil gerne bevidstgøre både os selv og publikum med de forestillinger, vi laver. Tematikken er altid første prioritet i de valg, vi træffer. Teater skal være underholdende og rørende, men punkt ét er, at det har kant. Vi ønsker at vise bevidstgørende teater, som har udgangspunkt i mennesket – i personhistorier, som trækker tråde til samtiden.«

Niveauet skal fastholdes

Teatrets målsætning for 2018 er at fastholde niveauet fra 2017 og trække godt 7.500 publikummer ind at se teater hos Katapult. Det var især egenproduktionen ”Human Nature”, der trak folk til huse.

Dette forår er der kun en enkelt produktion, ”Tændt”, resten er gæstespil fra andre teatre.

”Tændt” bliver produceret i samarbejde med Teater Momentum i Odense og Husets Teater i København og handler om to kvinder, der leder efter kontakten, der kan tænde dem.

»Den undersøger det, at vi har så travlt med teknikken, men gerne vil tilbage til nærværet. Helene Kvint og Line Svendsen har fået idéen og har taget den hårde teknik med ind i forestillingen: Publikum sidder med varmesensorer og tænd- og sluk-knapper, så det kan tænde for disse slukkede kvinder,« siger Torben Dahl og tilføjer:

Teater Katapult Et politisk forår Der er både teater og standup på programmet hos Teater Katapult i foråret. Et lille udvalg af det nye program: Den 16.-18. januar: Stand-up med Ruben Søltoft

Den 23. januar: ”Welcome to Denmark”

Den 20.-21. februar: Standup med Thomas Warberg og Kasper Gross

Den 6.-10. marts: ”Mens vi venter på Irakkommissionen”

Den 24.-25. april: ”This is not culturally significant”

Den 1.-5. maj: ”Tændt”

Den 7. og 9. juni: ”Ikke uden min mor – en kvindesaga i tre generationer”

Den 31. januar, 12. april og 15. maj: Storyslam

»Det er en dejlig forestilling, en leg med teknik, samtidig med at man ser sanselighed og lyst med kvindeøjne. Rosa Lux har lavet musikken.«

Mens vi venter

Et af de gæstespil, han er stolt af at have fået fat på, er ”Mens vi venter på Irakkommissionen” med Peter Larsen. Den har spillet på Det Kgl. Teater i København og beskrives som »en satirisk udredning om, hvordan to mænd og 100 løgne gjorde Danmark til en krigsførende nation«.

Skuespilleren Peter Larsen er ene mand på scenen og spiller kultursociolog Jørgen Andersen, der har henslæbt de sidste 25 år med arkiveringsopgaver i kældrene under Det Kongelige Arkiv – Danmarks Kollektive Erindring. Nu har han været i arkiverne og fundet bevæggrunde for at gå ind i Irakkrigen.

»For 25 år siden lavede han ”Mens vi venter på retfærdigheden” omkring Tamilsagen. Det var fuldstændig ny og revolutionerende politisk satire i Danmark. Jeg husker stadig, da jeg så det første gang,« siger Torben Dahl.

»Det var et kompliceret emne, men det blev leveret, så alle kunne forstå det, ovenikøbet på en ekstremt humoristisk måde. Det er det samme nu. Det glæder jeg mig til,« siger han.

Nøgen mand på scenen

Det gør han også til ”This is not culturally significant”, et engelsk onemanshow, som han så på en teaterfestival i Skotland.

»Skuespilleren Adam Scott-Rowley formår at spille 12 roller uden en trevl på kroppen – hans eneste rekvisit er en lampe. Det er ret imponerende, at han splitterkonghans kan gestalte 12 karakterer så præcist,« siger teaterchefen.

For nogle publikummer i England var det så provokerende, at de gik fra forestillingen, fortæller han.

Teatrets Storyslam fortsætter på sjette år.

»I starten havde vi svært ved at få danskerne til at stille op, men nu er tendensen, at flere og flere har modet til at stå frem. Der er helt klart et publikum til det, som gerne vil være sammen med andre mennesker og give historierne en lyttechance.«