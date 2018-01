AGF i offensiven: E-sportsprojekt skal sikre international succes

Morten ”Duncan” Rasmussen og de andre AGF-spillere fik tirsdag eftermiddag nogle nye holdkammerater. Nogle meget unge af slagsen. Det er dog ikke på fodboldbanen, at de syv nye AGF-spillere skal slå deres folder, men i stedet foran computerskærmen.

På et pressemøde tirsdag løftede AGF nemlig sammen med Aarhus-virksomheden Systematic og Esport Service sløret for deres nye fællesprojekt, AGF Esport.

AGF Esport er først og fremmest et hold i computerspillet Counter-Strike: Global Offensive, som er et skydespil, hvor truppen består af fem efterskoleelever fra Rydehave Slotsefterskole. Derudover har AGF Esport tilknyttet to spillere, der er blandt Danmarks bedste til fodboldspillet Fifa.

Direktør i AGF, Jacob Nielsen, fortæller, at det længe har været et ønske for AGF at involvere sig i e-sportsverdenen, som de seneste år er vokset ganske hurtigt både i Danmark og på verdensplan.

»Vi har fulgt e-sport tæt i lang tid, og det er en branche i enorm vækst. Vi vidste også, at vi skulle have knowhow og kompetencerne på plads, inden vi gik ind i e-sport, og derfor har vi fået Systematic med og Esport Service, som har en masse viden om branchen. Uden dem var vi ikke gået med i det, fordi det stadig er vores fornemmeste opgave at koncentrere os om vores placering i Superligaen,« siger Jacob Nielsen.

Verdenstoppen om tre år

Selvom det måske ikke lyder særlig ambitiøst at skrive kontrakt med fem efterskoleelever, er AGF Esport et foretagende, der har store målsætninger for fremtiden.

Inden for tre år er det nemlig planen, at AGF Esport skal være blandt de bedste hold i verden inden for Counter-Strike: Global Offensive.

Derfor skal de fem spillere også have træningslokaler på Ceres Park Arena, når de til sommer er færdige med deres efterskoleophold.

Og selvom holdet, der tidligere hed »HS på lager«, endnu ikke har leveret internationale resultater, tror Jacob Nielsen, at man med ressourcerne i AGF Esport kan udvikle de talentfulde spillere.

Projektet AGF Esport AGF Esport er stiftet af AGF, Aarhus-virksomheden Systematic og Esport Service, der uddanner e-sportsundervisere i hele Danmark.

I første omgang består AGF Esport af et hold i skydespillet Counter-Strike: Global Offensive og to Fifa-spillere.

De fem spillere på Counter-Strike-holdet går alle på Rydehave Slotsefterskole, hvor de bruger mange timer på at træne.

Målet er, at holdet skal være blandt de bedste i verden inden for tre år. På nuværende tidspunkt er holdet lige uden for top-10 i Danmark. AGF Esports første CS:GO-hold: Anton ”notaN1dgl” Pedersen, 17 år

Thomas ”TMB” Bundsbæk, 15 år

Christopher ”chr1s” René Stegmann Andersen, 16 år

Kristoffer ”kristou" Aamand, 16 år

Albert ”zER0B0y” Mikkelsen, 15 år AGF Esports Fifa-spillere: Lars ”Primeturbo” Korreborg, 22 år

Lucas Skauenborg Krøll, 15 år

»Vi er ikke med i e-sport bare for at være med. Det her er 100 pct. ambitiøst. Vi har arbejdet på det længe, og vi vil føre det helt igennem. FCK købte for et år siden et af de bedste Counter-Strike-hold i verden, men vi vil i stedet udvikle os til et tophold. Vi har en masse viden om sportskultur, fysisk træning og kost, som, vi tror, kan rykke disse unge spillere rigtig meget,« siger Jacob Nielsen.

Kommer ikke på fuldtid

Sportschefen i AGF Esport bliver ikke en rolle, som Peter Christiansen skal varetage ved siden af jobbet som sportschef i AGF. Derimod skal Michael Rüsz, direktøren for Esport Service, som underviser unge i e-sport på skoler rundt om i Danmark, være sportschef i AGF Esport.

Han fortæller, at de fem spillere fra Rydehave Slotsefterskole er nøje udvalgt, og han er sikker på, at de har talentet til at nå til tops.

Selvom konkurrencen er ekstremt hård i international Counter-Strike: Global Offensive, hvor det danske hold Astralis i januar 2017 blev verdensmestre, bliver spillere ikke fuldstids-e-sportsudøvere lige med det samme.

»AGF Esport handler om det hele menneske, og det her er nogle unge gutter, vi har med at gøre, så de skal først og fremmest passe deres skolegang. Derfor er AGF Esport også et projekt, hvor vi skal forsøge at udvikle disse talenter til stjerner stille og roligt. Men de er en god gruppe, som også har det godt med hinanden uden for computerspillet,« siger Michael Rüsz.

En af de fem spillere på Counter-Strike-holdet er Anton Pedersen, som i en kort periode var afløser hos de tidligere verdensmestre Astralis.

Han er begejstret for at skulle repræsentere AGF, men han erkender også, at holdet har langt igen, før det kan måle sig med Astralis, som han altså spillede for for en kort stund.

»Vi får et pres fra AGF’s side, hvilket er positivt. Det giver mere motivation, når man sidder i kampens hede, og man ved, at der er en masse på spil. Det handler om at vinde, og det kan jeg godt lide. Men det er klart, at vi er super langt fra Astralis’ niveau. Vores nuværende niveau er omkring top-10 i Danmark, mens Astralis jo er i toptre i verden. Jeg tror, at hvis vi holder sammen som hold og bliver ved med at udvikle os, så har vi talentet til at indfri ambitionerne,« siger Anton Pedersen.