Kaos i krydset: Ny rådmand vil genåbne kryds ved Dokk1

Nu må det være slut.

Adskillige måneders koks og ulovligheder i krydset ved Mindet ud for Dokk1 skal nu have en ende, mener Bünyamin Simsek (V), der siden nytår har været rådmand for Teknik og Miljø.

Efter at der i efteråret blev lukket for bilisternes højresving ved udkørsel fra Dokk1 har politi og kommune kæmpet en umulig kamp for at få bilisterne til at respektere forbuddet – men det er ikke lykkedes.

Derfor skal der nu findes en bedre løsning, mener den nye rådmand.

»Det står som et af de øverste punkter på min liste over opgaver, for det kryds skal laves om, så det kan fungere for alle parter,« siger Bünyamin Simsek og fortsætter:

»Jeg mener, at krydset skal indrettes, så det kan fungere som et almindeligt T-kryds for bilisterne, så de både kan dreje til højre og venstre, når de kommer ud fra Dokk1, og så bilerne kan køre almindeligt igennem krydset. Jeg vil derfor bede min forvaltning om forslag til, hvordan det kan lade sig gøre på en måde, så det også kan godkendes rent sikkerhedsmæssigt af politiet og letbanen,« siger rådmanden.

Og han ved godt, at det vil give indvendinger:

»Der vil givetvis være en række faglige indvendinger, men hvis jeg kan bestemme, skal krydset indrettes som et almindeligt T-kryds, for det vil være sund fornuft for alle parter, så vi kan undgå, at bilerne kører ulovligt i den forkerte vejbane,« siger Bünyamin Simsek.

Gennem hele efteråret har krydset været omtalt på grund af talrige lovovertrædelser af bilister, der ikke har respekteret forbuddet mod højresving fra Dokk1. Politiet har i flere omgange været til stede og udskrevet en række bøder uden den store effekt.

Den 21. december blev der i forbindelse med åbningen af letbanen spærret for højresving fra Dokk1 ved hjælp af betonklodser i et forsøg på at dæmme op for konflikter mellem biler og letbane på stedet.

Men det stoppede heller ikke bilerne, som derefter forsøgte at forcere krydset i den modsatte kørebane.

Også Aarhus Letbane har påpeget store problemer med krydset, og der er gennem de seneste måneder noteret 22 såkaldte nærved-hændelser, hvor letbane og biler har været tæt på at påkøre hinanden.