Biodiversitet eller biler: »Det er altid kontroversielt at fælde træer«

En ny og bredere Moesgård Allé med nyplantede træer fra Oddervej til Moesgaard Museum er tættere på end nogensinde.

Men der er stadig lang vej til, at den kan blive virkelighed.

En høringsfrist om en ny allé sluttede den 5. januar. Syv har valgt at give deres mening til kende, både for og imod, fortæller Birte Gersbøll, Planafdelingen, Aarhus Kommune.

Svarene skal nu behandles og sendes tilbage til et nyvalgt byråd, der formentlig i løbet af foråret tager stilling til, om svarene ændrer den beslutning, som det gamle byråd i september traf om en ny, seks meter bred vej, en sti til fodgængere og cyklister, fældning af de gamle træer og plantning af 140 lindetræer, som er 20 år gamle og skal stå helt op til Oddervej.

Det er altid kontroversielt at fælde træer. Keld Hvalsø (EL), byrådsmedlem og formand for teknisk udvalg

Det nyvalgte byrådsmedlem Eva Borchorst Mejnertz (R) har f.eks. netop indsendt en såkaldt 10-dages forespørgsel for at skærpe opmærksomheden på biodiversiteten i området omkring de gamle allé-træer. Derfor spørger hun om, hvilken vurdering af de gamle allé-træernes naturværdi kommunen har foretaget, og om træerne »er levested for rødlistede arter af f.eks. biller, svampe eller lichener«.

»Vi har nogle meget gamle træer, og dermed har vi også nogle helt særlige arter, som vi skal tænke på at bevare. Nogle gange er vores behov som by ikke helt i tråd med sikringen af biodiversitetet,« mener hun.

»Jeg er fuldstændig imod at fælde træerne på alléen, men jeg vil gerne finde den bedst mulige løsning.«

Med den holdning erklærer hun sig enig med de 1.028 aarhusianere, som Wilke i sommeren 2017 spurgte, om de syntes, at det var en god idé at fælde de gamle træer på alléen for at gøre plads til en udvidelse af tilkørslen til museet.

Knap 57 pct. af de adspurgte mente, at det var en dårlig idé, mens lidt over 27 pct. syntes godt om idéen. 15.9 pct. vidste ikke, hvad de skulle synes om det.

»Det er altid kontroversielt at fælde træer,« mener Keld Hvalsø (EL), der efter byrådsvalget i november er blevet formand for teknisk udvalg.

»Enhedslisten er jo heller ikke for, at man bare skal fælde træer hele tiden, overhovedet ikke, men lige præcis når vi taler om allé-træer, skal der jo ske en udskiftning på et tidspunkt. Vores pointe er, at det skal man gøre på et tidspunkt, hvor træerne har en begrænset levetid, og det har de nu på Moesgård Allé. Samtidig kan man løse nogle trafikale problemer med en ny vej. Det er en god løsning, man har fundet,« mener han.

Han husker, hvordan han for 10 år siden »stod helt alene med det synspunkt, at man skulle fælde træerne, plante nogle nye og dermed skabe en ny allé«.

»En allé er ikke natur, men en konstruktion, der skal vedligeholdes og fornys,« mener han.

Moesgaard Allé på fedekur – gamle træer skal fældes

Det er direktøren for Moesgaard Museum, Mads Kähler Holst, enig i.

»Vi synes, at en ny allé som den foreslåede er den bedste løsning. Den bevarer de kulturhistoriske spor ved at forlænge alléen helt op til de gamle skilderhuse ved Oddervej, og der skal under alle omstændigheder gøres noget ved de gamle træer. De har det virkelig dårligt,« siger han.

Står byrådet fast på sin beslutning, som der i budgetforliget for 2018 blev sat godt 13 mio. kr. af til, skal der åbnes en fredningssag, for de gamle træer er fredede, ligesom den nye løsning også kommer til at berøre den såkaldte Fulden-fredning.

Tidsplanen for den kan Birte Gersbøll ikke sige noget om.