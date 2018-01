Turen går til Rivieraen: Ny SAS-rute fra Aarhus til Nice

Først var der syv, og nu er der otte.

I oktober løftede SAS sløret for en omfattende aftale om nye ruter med Aarhus Lufthavn. Udover de eksisterende ruter til København og Malaga, præsenterede selskabet fem nye ruter til Oslo, Stockholm, München, Mallorca og Split, og nu kan selskabet tilføje endnu en ny rute fra Tirstrup.

Fra den 14. april og 29 lørdage frem vil SAS flyve én afgang til Nice og en tilbage fra Nice til Aarhus Lufthavn. Det oplyser Mariam Skovfoged, pressechef i SAS:

»Vi kan se, at der er en efterspørgsel på den rute, og derfor giver vi nu folk i Aarhus-området muligheden for at flyve direkte til Sydfrankrig som endnu et tiltag i vores massive satsning på Aarhus Lufthavn,« siger hun.

Mit bud er, at vi når over 500.000 passagerer i 2018. Peter Høgsberg, direktør for Aarhus Lufthavn

Sommerruten til Nice vil blive fløjet med et fly med 90-100 sæder med afgang fra Aarhus kl. 14.40 og retur fra Nice kl. 17.50 i foråret og efteråret, mens der i sommerperioden er afgang kl. 17.55 fra Aarhus.

Peter Høgsberg, direktør for Aarhus Lufthavn, glæder sig over den nye rute:

»Det er skønt, for vi kender Nice som en destination, hvor mange østjyder har en feriebolig, og vi ved, at der vil være en efterspørgsel på ruten gennem analyser af østjydernes rejsemønstre via Aarhus og de øvrige lufthavne. Derfor er det også super dejligt, at SAS kvitterer for den efterspørgsel ved at lave en rute,« siger direktøren.

Nice-ruten fra Aarhus Lufthavn vil som de øvrige nye SAS-ruter starte i løbet af foråret, hvor den bl. a. skal konkurrere med en Nice-rute fra Billund Lufthavn.

Med Nice-ruten får SAS i alt otte ruter fra Aarhus Lufthavn, som går til København, Oslo, Stockholm, München, Mallorca, Split, Malaga og Nice.

SAS oplyser at billetter til ruten kan købes fra torsdag 11. januar.

Aarhus Lufthavn har i øvrigt gjort status for 2017 med et samlet passagertal på 372.223 mod 383.154 i 2016. Det svarer til et fald på 2,9 pct., og nedgangen fordeler sig med et fald på 3,5 pct. på indenrigs- og et fald på 6,1 pct. på udenrigstrafikken. Til gengæld kan chartertrafikken notere en fremgang i passagertallet på 21 pct., men i antal udgør den kun en mindre del af den samlede trafik.

»Det er forventeligt, men vi havde dog håbet, at de nye ruter i 2017 kunne opveje det tab, vi har fået efter lukning af SAS-ruten til Stockholm på grund af nedskæringer i Jet Time i december 2016. Derudover har vi været ramt af, at en ny operatør har måtte aflyse en række afgange til København på grund af bl. a. tekniske problemer,« siger Peter Høgsberg.

Direktøren er dog fortsat særdeles optimistisk om 2018.

»Mit bud er, at vi når over 500.000 passagerer i 2018. Det vil ske med de mange nye ruter, som vi fik i gang i 2017, og de nye SAS-ruter, som kommer til i år,« siger Peter Høgsberg.

Derudover har lufthavnens formand Torben Boldsen spået endnu højere passagertal i de kommende år. I juni sidste år udtalte han således i JP Aarhus:

»Med de aftaler, vi har på plads med flyselskaber, og de aftaler, vi regner med at få på plads, forventer vi et passagertal på op mod 700.000 i sæsonen 2018/2019 stigende til op mod 900.000 passagerer året efter.«