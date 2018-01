Dokk1 gik i sort: Tre timers parkeringskaos lørdag eftermiddag

Tre timer.

Så lang tid var den ene halvdel af p-anlægget under Dokk1 nede lørdag eftermiddag på grund af en teknisk fejl i systemet.

»Vi ventede først 20 minutter, så blev der åbnet til forhallen, og vi fik en flaske vand, mens vi ventede i yderlige tre kvarter. Her efter gik vi ud for at få registreret vores bil, men det tog mere end en time, fordi der var så mange mennesker,« siger 19-årige Stine Krog, der til daglig arbejder som pædagogmedhjælper.

Sammen med en veninde havde Stine Krog parkeret i Dokk1 lørdag. Hun vurderer, at omkring 40 personer stod foran hende og veninden i køen til at registrere bilen.

Undersøger sagen

Det er Securitas, som står for den daglige drift af Dokk1’s p-anlæg. Adm. direktør Tom Laursen kan oplyse, at man endnu ikke ved præcis, hvad der skete.

»Vi ved, at det var en teknisk fejl, som ramte anlægget, men præcis hvad det var, er endnu ikke afklaret. Det tyske firma, som har leveret teknikken, har sat nogle folk, der er meget klogere end mig, til at undersøge sagen, og så får vi forhåbentlig snart afklaret, hvad der gik galt,« siger han.

Ifølge Tom Laursen er det over et år siden, at man senest oplevede et stort nedbrud.

»Vi satte gang i procedurerne og tilbød folk, at de kunne tage en taxa på vores regning, både til deres destination og tilbage for at hente bilen. Hvad omkostningerne ender med at være, er endnu for tidligt at sige,« siger han.

Brug Facebook

Stine Krog og veninden benyttede sig dog ikke af muligheden for taxa, da de selv skulle lægge pengene ud for den og først senere ville få dem retur.

Dokk1 P-anlægget under jorden Har håndteret flere end 500.000 parkeringer siden åbningen i juni 2015.

Tager normalt hver bruger ca. et minut at parkere bilen.

Tager normalt ca. to minutter at hente en bil op fra kælderen.

Plads til 1.000 biler ad gangen. Kilde: Dokk1-parkering.dk

Det tog tre timer at løse problemet, men alligevel fik Stine Krogs veninde først dagen efter besked på, at hun kunne hente bilen.

»De sagde, at de simpelthen ikke havde haft personale til rådighed til at ringe ud til de berørte,« siger Stine Krog.

Netop informationstilgangen er også et af de steder, hvor den 24-årige Emil Drescher fra Kolding ser store muligheder for forbedring.

»Det var ikke nogen katastrofe. Ligesom med så meget anden ny teknik vil der ske fejl af og til, men i stedet for at folk skulle vente tre kvarter til en time på at komme til at snakke med noget personale, så burde man måske benytte anlæggets Facebook-side noget mere. Det rammer bredere og kræver mindre kommunikation af personalet, som så i stedet kan fokusere på at udbedre fejlen,« siger han, hvis bil også blev fanget i dybet under Dokk1 lørdag.

P-anlægget har siden indvielsen i juni 2015 håndteret flere end 500.000 parkeringer. De mange timer, som det lørdag eftermiddag tog at få bilerne op fra anlægget, står i skærende kontrast til de ca. to minutter, som anlæggets hjemmeside skriver, at det normalt tager at hente en bil op fra de underjordiske hylder. Anlægget kan rumme op til 1.000 biler ad gangen.