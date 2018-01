Nyt musikkoncept: Live i boligforeningen

Hvorfor skal livemusikken kun være noget, der kan høres på et spillested i midtbyen?

Hvorfor ikke også bringe musikken ud i boligforeningerne?

Den tanke omsætter fire boligforeninger til virkelighed i februar, når countrysanger Ester Brohus giver koncerter i Frydenlund, Reginehøj, Tranbjergparken og Råhøjparken i starten af februar.

Idéen er søsat af boligforeningerne i Aarhus i samarbejde med Danmarks Almene Boliger har kontaktet Rosa, Dansk Rock Samråd, med base i Aarhus for at udvikle konceptet ”Musik på hjemmebanen”.

Det fortæller Gunnar Madsen, leder af Rosa:

»Ligesom kunstnerne forsøger vi løbende at finde nye koncertformer og kontaktflader mellem publikum og kunstnere, og det her forsøg i boligforeningerne er vi meget spændte på, for hvis det går godt, kan modellen udvides betragteligt, da der jo er boligforeninger i mange danske byer,« siger han.

Musik på hjemmebanen Koncerter i fire boligforeninger Countrysanger Ester Brohus og hendes guitarist Mikkel Bøggild giver fire duo-koncerter i februar: 5. februar i Frydenlund Fælleshus, Aarhus V.

6. februar i Den gamle varmehal, Reginehøjvej, Aarhus N.

7. februar i selskabslokalet Tranbjergparken, Tranbjerg.

8. februar i fælleshuset Råhøjparken, Viby.

Til projektet har Rosa foreslået Ester Brohus, der i forvejen er kendt for at spille anderledes koncerter i intime rammer, bl.a. i lukkede afdelinger i fængsler.

»Jeg er jo til mennesker og synes, det er en super god idé at lave koncerter ude i boligforeningerne, hvor vi kan spille vores musik og få en kop kaffe og høre, hvordan det går. Det er første gang, jeg prøver den slags koncerter, og jeg glæder mig helt vildt og håber, at folk vil møde op,« siger Ester Brohus og fortsætter:

»Country er jo almindelige menneskers musik med små historier, som kan betyde meget for den enkelte, og for mig er det vigtigt at komme ud til folk og gerne tæt på, så folk også kan stille spørgsmål om alt muligt,« siger hun.

Ved koncerterne vil Ester Brohus bl.a. spille numre fra sit helt nye album ”Heart of the Country”,der udkommer den 26. januar.

Det er boligforeningerne, der betaler musikken, og i en omtale af projektet siger Thomas Hou Mandsfeldt, afdelingsformand i Reginehøj:

»Vi er utroligt glade og stolte over, at vi kan anvende vores gamle varmehal i Reginehøj til et så flot arrangement. Musik og kultur hører ikke kun til på de store spillesteder i midtbyen, men også i boligområderne, hvor vi aarhusianere bor.«