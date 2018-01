I nabokrig med kommunen: Vred nabo kalder byggetilladelse regelbrud og forskelsbehandling

Den 66-årige Palle Skov Sørensen vil gå langt for, at drømmen om at nyde sit otium i en taglejlighed i Vestergade 43A bliver, som han har tænkt sig.

Han har stævnet Aarhus Kommune og Statsforvaltningen, da han mener, at myndighederne har håndteret udstedelsen af en byggetilladelse til et ombygningsprojekt på nabogrunden, Møllegade 11, helt forkert. Her er den tidligere erhvervsbygning, hvor fagforeningen Prosa og Arkitektgruppen har haft til huse, blevet lavet om til 17 lejligheder med otte altaner.

Disse altaner giver indbliksgener i Palle Skov Sørensens bolig, mener han, der også slår på, at de skaber skygge i gården til skade for Café Gaya, som har lejet sig ind i dele af hans ejendom. Derfor kræver han 1,25 mio. kr. i erstatning.

De giver store forringelser af min ejendom og er til daglig gene.

Retssag blev udsat

Den utilfredse nabo argumenterer bl.a. med, at kommunens vurderinger er for ukonkrete og udtryk for en forskelsbehandling, idet der blev stillet langt strengere krav til skygge- og indbliksforhold, da han gennem 10 år kæmpede for at få lov til sine planer om at lave en taglejlighed.

»Mit største håb er, at de tre indeliggende altaner mod min gård vil blive fjernet, for de giver store forringelser af min ejendom og er til daglig gene for os og mine lejere,« siger Palle Skov Sørensen.

Der var oprindeligt sat to retsdage af i slutningen af maj i fjor til sagen, men sagen blev udsat, da ombygningsprojektet blev ændret for anden gang.

Efterfølgende har Palle Skov Sørensen sendt to klager til Statsforvaltningen, der skal komme med sin vurdering, før sagen kan føres i retten.

Ekstremt sjældne sager

Jan K. Olesen, faglig leder i afdelingen for byggeri i Aarhus Kommune, er ikke vant til sådanne retssager:

»De er ekstremt sjældne. Jeg har været her i 32 år, og jeg kan kun huske én sag.«

Han vil ikke kommentere sagsanlægget.

»Det må afvente en retssag. Jeg kan kun sige, at vi har fået fuldt medhold i Statsforvaltningen,« siger han og henviser til, at Palle Skov Sørensen også klagede til Statsforvaltningen i 2016.