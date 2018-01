Hverdag efter medaljefest: Aarhus United kigger igen mod ligabunden

For præcis en uge siden kunne Aarhus United fejre klubbens første medaljer, da det aarhusianske håndboldhold lørdag besejrede FCM Håndbold i kampen om bronze ved Final4-turneringen i Silkeborg.

Denne søndag skal Aarhus United så forsøge at bygge videre på den succes, når holdet tager hul på anden halvdel af grundspillet i ligaen. Her venter en tur til TTH Holstebro, der efter de første 11 kampe ligger nummer syv i tabellen.

Cheftræneren for Aarhus United, Heine Eriksen, fortæller da også, at succesen ved Final4 har kunnet mærkes den seneste uge.

»Det har været en rigtig fin uge for os. En uge med højt humør, og hvor alle folk i klubben har været påvirket af vores sejr over FCM Håndbold i bronzekampen. Samtidig har vi jo også rettet fokus frem mod søndagens kamp mod TTH Holstebro og starten på anden halvdel af grundspillet, som er uhyre vigtig for os,« siger Heine Eriksen.

Cheftræner Heine Eriksen, Aarhus United. Foto: Ernst Van Norde/Polfoto

Aarhus United Form og kommende kampe 01.11.17: Aarhus United – Silkeborg 32-26 07.11.17: Aarhus United – Nykøbing Falster 20-21 15.11.17: Viborg – Aarhus United 17-16 29.12.17: Aarhus United – København 19-27 (Final4) 30.12.17: Aarhus United – FCM Håndbold 23-22 (Final4) 07.01.18: TTH Holstebro – Aarhus United 12.01.18: Aarhus United – FCM Håndbold 17.01.18: Randers – Aarhus United 24.01.18: Aarhus United - København

Final4 – fordel og ulempe

Mens Aarhus United spillede ved Final4-stævnet både fredag og lørdag, har TTH Holstebro ikke spillet en betydende kamp siden den 15. november, fordi der derefter var landsholdspause pga. VM-slutrunden.

Derfor tror Heine Eriksen, at Aarhus United har en fordel frem mod holdenes første ligakamp i 2018, men han tror dog også, at Final4-kampene kan ende med at blive en ulempe mod Holstebro.

»Final4-stævnet er en fordel for os, fordi vi har noget kamp i kroppen. På den anden side har TTH Holstebro nok en taktisk fordel, fordi de lige har set os i aktion i to kampe. Vi aner ikke, hvad TTH Holstebro har arbejdet på at ændre, siden de spillede deres seneste kamp i november. Lige op til afslutningen af efterårssæsonen fik TTH Holstebro sin bærende spiller Mathilde Neesgaard skadet, og hun er ude resten af sæsonen. Så hvad har de forsøgt at ændre, i forhold til at hun ikke er med? Det finder vi først ud af søndag,« siger Heine Eriksen.

Tæt på i seneste møde

Da Aarhus United og TTH Holstebro mødte hinanden i første halvdel af sæsonen, endte det med et smalt nederlag til Aarhus United på 19-22. Faktisk var aarhusianerne foran ved pausen, men mistede altså momentum efter pausen.

Derfor er Heine Eriksen optimistisk i forhold til at få point i årets første ligakamp.

»Når jeg kigger tilbage på første halvdel af sæsonen, er kampen mod TTH Holstebro en af de kampe, jeg er mest ærgerlig over, at vi ikke vandt. Vi var foran ved pausen, men formåede ikke at holde niveauet i anden halvleg. Så søndagens kamp er en af de kampe, som vi tror, vi kan få point i. Vi føler, at TTH Holstebro er et hold, vi kan matche, og det er egentlig lidt overraskende for mig, at de har fået 13 point på 11 kampe,« siger Heine Eriksen.

Skal have flere point

Halvvejs gennem grundspillet slår Heine Eriksen fast, at klubbens mål for sæsonen stadig er at undgå sidstepladsen, som udløser direkte nedrykning.

Aarhus United har inden søndagens kamp fem point ned til Ajax København, som endnu ikke har fået point i sæsonen.

Samtidig har cheftræneren dog en ambition om, at Aarhus United skal gå efter at få flere point i grundspillets sidste 11 kampe end de fem point, holdet fik i de første 11 kampe.

»Vi skal først og fremmest sikre os nedad mod den sidsteplads, hvor kampene mod Ringkøbing og Ajax København bliver afgørende. Samtidig er det vores målsætning at forsøge at overgå vores pointhøst i efteråret, så vi minimum ender på 10 point efter grundspillet. Om vi får 11, 13 eller 14 point, er underordnet, men vi vil gerne gøre det bedre,« siger Heine Eriksen.

Derfor er cheftræneren også forholdsvis rolig i forhold til at undgå direkte nedrykning, da Ajax København altså endnu ikke har fået point endnu.

»Jeg føler mig rimelig tryg, i forhold til at vi ikke ender sidst. Jeg er sikker på, at vi får point her i foråret, og det betyder, at Ajax København mindst skal hente otte til 10 point på os i foråret, hvis de skal overhale os. Jeg tror, at Ajax København får point i foråret, men jeg har svært ved at se, at de skulle indhente os,« siger Heine Eriksen.