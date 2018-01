Gammelt firma, moderne tanker: Stibo-direktør accelererede mod erhvervspris

Hæder Erhverv Aarhus Prisen Prisen tildeles en person eller virksomhed, der har gjort en særlig indsats for erhvervslivet i og omkring Aarhus. Prisen blev fredag uddelt for 15. gang. Tidligere prismodtagere: 2017: Jens Bjerg Sørensen og Peter Kjær, Schouw & co. 2016: Ebbe Malte Iversen, Aarsleff 2015: Anders Byriel, Kvadrat 2014: Peder Tuborgh, Arla Foods 2013: Jens Kristian Gundersen, Unisense 2012: Ditlev Engel, Vestas Wind Systems A/S 2011: Henrik Lindberg, Lindberg A/S 2010: Michael Holm, Systematic A/S 2009: Flemming Besenbacher, Inano Aarhus Universitet 2008: Thomas Bloch Ravn, Den Gamle By 2007: Ulla Stæt Andersen og Jette Rantala, Århus Charter 2006: Peter Bohnsen, Unifeeder A/S 2005: Ole Lehrman Madsen, Alexandra Instituttet 2004: Erling Lindahl, bestyrelsesposter i Incuba, Østjysk Innovation, Forskerpark m.v.

Stibo-direktør Hans O. Damgaard fik fredag aften Erhverv Aarhus Prisen for de gode resultater, virksomheden har opnået, og ikke mindst for at have ydet en særlig indsats for erhvervslivet i og omkring Aarhus.

Overrækkelsen fandt sted ved et arrangementet hos Malt i Ceres Byen med deltagelse af omkring 150 erhvervsfolk, og Erhverv Aarhus’ formand Terje Vammen begrundede tildelingen således:

»Stibo har opnået store resultater med et langsigtet forretningsperspektiv, en innovativ kultur samt ikke mindst forandringsparathed i omskiftelige tider. Resultaterne taler for sig selv, og det samme kan siges om bidragene til kunstneriske, kulturelle og idrætslige aktiviteter i byen,« sagde formanden i sin motivationstale.

Direktør: Dejligt at kunne hjælpe

Fantastisk eksempel

»Engagementet i Aarhus understreges af Stibo Accelerator, som er et fantastisk eksempel på, hvordan man som virksomhed kan give noget tilbage til byen. Derfor er jeg glad for at kunne tildele Erhverv Aarhus Prisen 2018 til Hans O. Damgaard og Stibo.«

Stibo har en mere end 200 år lang historie i Aarhus og er i dag en global koncern med flere end 1.200 medarbejdere. Borgmester Jacob Bundsgaard (S) roste Hans O. Damgaard og Stibo for »en beundringsværdig transformation fra det traditionelle Aarhus Stiftsbogtrykkerie til det nuværende højteknologiske Stibo«.

Profitten fra socialt ansvar styrer udenom bundlinjen.

International respekt

»Stibos navn har skabt stor respekt både nationalt og internationalt. Jeg vil især gerne rose Stibos dedikerede CSR-engagement (virksomhedens sociale ansvar, red.) i virksomheden og den store indsats over for nystartere i Stibo Accelerator. Det er et uvurderligt tilbud, der er med til at skabe en solid grobund for talentfulde, unge studerende og startups. Dejligt at opleve en kultur, der i den grad er med til at fremme iværksætteriet i Aarhus. Det er i høj grad Hans O. Damgaards fortjeneste, at disse tiltag er gennemført, så jeg synes, der er rigtig mange gode grunde til, at han modtager dette års pris,« sagde Jacob Bundsgaard.

Hans O. Damgaard, der har været en del af Stibo siden 1994 og har været adm. direktør siden 2005, er meget stolt af prisen.

»Jeg er selvfølgelig rigtig glad for på vegne af Stibo at modtage prisen. Jeg ser det som en anerkendelse af, at vi er en innovativ virksomhed. Og så er jeg glad for, at det er en pris, vi får her i Aarhus, som for os har været en god by at være i og vokse i. At være tæt på et uddannelsesmiljø har betydet enormt meget for os. Den allervigtigste leverandør til os, er dem, der laver dygtige it-medarbejdere – dataloger og civilingeniører,« siger Hans O. Damgaard.