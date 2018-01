Baneformand: Udgifterne følger tommelfingerreglen

Opførelsen af letbanen i Aarhus er et komplekst projekt til over 3 mia. kr., og derfor er det helt nødvendigt og normalt at bruge millioner af kroner på konsulenter og advokater.

Sådan lyder meldingen fra Johnny B. Hansen, bestyrelsesformand for Aarhus Letbane I/S.

Selskabet har brugt 4,6 mio. kr. på advokater og 11,2 mio. kr. på et enkelt konsulentfirma siden 2012.

»Der er gennemført en række meget store udbud til en værdi af over 3 mia. kr. For at sikre kvaliteten af disse udbud og kontrakter, herunder at opnå den lavest mulige pris, er advokatbistand nødvendig og helt sædvanlig,« lyder det fra formanden i et skriftligt svar, hvori han tilføjer:

»Advokatomkostningerne er lave og som forventet. Det ville være risikabelt og potentielt meget dyrt ikke at sikre den juridiske kvalitet i arbejdet.«

Johnny B. Hansen konstaterer, at letbanen har et anlægsbudget på over 3,5 mia. kr., og at udgifterne til advokatbistand udgør under 0,13 pct. af budgettet. Letbanen har i 2012-2018 et budget på 6 mio. kr. til eksterne advokater.

Der er flere nuller på budgetposten til eksterne konsulenter. Hertil er afsat 336 mio. kr., oplyser formanden. Han fortæller, at der bliver benyttet to typer af konsulenter: til teknisk rådgivning omkring baneteknik og til bygherreorganisationen – f.eks. juridisk bistand.

»Det er en tommelfingerregel i branchen, at omkring 10 pct. af den samlede anlægssum bruges på konsulentbistand,« siger han.

Ekstern bistand for millioner undrer: Kunne Aarhus Letbane ikke selv have klaret opgaverne?

JP Aarhus har ikke fået oplyst, hvor mange penge selskabet p.t. har brugt på konsulenter ud over de 11,2 mio. kr. til Implement.

Johnny B. Hansen understreger, at Aarhus Letbane I/S er en lille organisation, og at det hele tiden har været meningen, at selskabet også skulle bruge konsulenter:

»Så det har været efter planen. Det er helt normalt i et projekt af denne type.«

Bech-Bruun brugt hvert år

Udgifterne til advokater toppede i letbaneselskabets første hele år, 2013, da der blev brugt 1,5 mio. kr. på advokater, mens advokatregningerne pr. 11. december 2017 i det år lå på godt 800.000 kr.

Advokatfirmaet Bech-Bruun er med på listen over de advokatvirksomheder, som Aarhus Letbane I/S har haft de største udgifter til år for år siden stiftelsen i august 2012 til slutningen af 2017.

Aarhus Letbane I/S har ikke oplyst, hvad hver af de oplistede advokatvirksomheder har fået i de pågældende år. Men i 2014 og 2015 figurerer kun Bech-Bruun på listen, der dermed er blevet betalt i alt 1,4 mio. kr. for sin bistand i disse to år.

Regninger til ekstern hjælp venter der givetvis også letbanen i fremtiden, idet selskabet bl.a. har rejst erstatningskrav på ca. 104 mio. kr. mod Asal-konsortiet, der har leveret tog, kørestrøm, signalanlæg og skinner.