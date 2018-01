Ekstern bistand for millioner undrer: Kunne Aarhus Letbane ikke selv have klaret opgaverne?

Letbaneselskabets forbrug af eksterne advokater og konsulenter får nu politikere til at spørge, om de ansatte hos Aarhus Letbane I/S ikke selv kunne have løst opgaverne.

Aarhus Letbane I/S har brugt 4,6 mio. kr. på advokater og 11,2 mio. kr. på ydelser fra konsulenthuset Implement, siden selskabet blev stiftet i august 2012 og frem til slutningen af 2017.

Byrådsmedlem Heidi Bank (V), medlem af teknisk udvalg, vil have afklaret, hvilke andre muligheder der har været i stedet for at hyre ekstern bistand.

»Kunne opgaverne være løst billigere f.eks. ved at bruge interne medarbejdere, og her tænker jeg særligt på konsulentopgaverne for 11,2 mio. kr. Et beløb i den størrelsesorden kan lønne selv meget dygtige medarbejdere over en længere periode,« siger hun.

Hendes byrådskollega Keld Hvalsø (EL), der er formand for teknisk udvalg og nyt medlem af letbanens bestyrelse, funderer over, om de ansatte i letbaneselskabet selv kunne have løst nogle af de opgaver, som advokatfirmaer har udført for letbanen gennem årene.

Baneformand: Udgifterne følger tommelfingerreglen

»Jeg går ud fra, at man også har jurister ansat i letbanen. Jeg går ikke ud fra, at man, hver gang man skal have en juridisk rådgivning, skal søge den uden for letbanen. Men jeg ved det faktisk ikke,« siger han.

Bestyrelsesmedlemmet understreger, at eksterne konsulenter og advokater som regel er »meget dyr bistand«.

»Derfor skal man vide, hvad man bruger ekspertbistanden til, så det ikke bare er carte blanche til, at de kan skrive regninger ud,« lyder det fra Keld Hvalsø.

For komplekse opgaver

I letbanens første to år, 2012 og 2013, blev advokatfirmaerne Holst Advokater og Bech-Bruun hyret til at bistå ”udbud af transportpakke og forberedende arbejder”, oplyser letbaneselskabet på JP Aarhus’ spørgsmål om, hvad advokatsagerne har handlet om. Daværende Lett Advokater fik i 2013 penge for at give en second opinion på udbuddet af transportpakken.

Hjælp til letbanen Advokater og konsulenter Aarhus Letbane I/S har et budget på 6 mio. kr. til advokater i 2012-2018 og et budget på 336 mio. kr. til eksterne konsulenter. Sådan har advokatudgifterne fordelt sig: 2012: 352.908 kr. (Holst Advokater og Bech-Bruun)

2013: 1,5 mio. kr. (Bech-Bruun og Lett Advokater)

2014: 1,2 mio. kr. (Bech-Bruun)

2015: 176.141 kr. (Bech-Bruun)

2016: 479.501 kr. (Bech-Bruun, Marselis Advokater og Nielsen & Thomsen)

2017: 804.043 kr. (Bech-Bruun, Plesner og Nielsen & Thomsen) I 2012-2017 har letbanen brugt 11,2 mio. kr. på ydelser fra konsulenthuset Implement. Kilde: Aarhus Letbane I/S

I de seneste år har letbaneselskabet entreret med advokatfirmaer til bl.a. retssagsbehandling, kravsrådgivning og Trafikstyrelsens forvaltning af godkendelsesprocessen.

Disse opgaver har letbanens egne medarbejdere ikke kunnet løse, fortæller Johnny B. Hansen, bestyrelsesformand i Aarhus Letbane, der oplyser, at letbanen kun har én jurist ansat.

»Specialistviden og erfaring er nødvendig, idet der er tale om komplekse og i visse tilfælde dybt specialiserede problemstillinger, som hverken fagligt eller ressourcemæssigt kan dækkes internt,« lyder det i et skriftligt svar fra Johnny B. Hansen, formand for Aarhus Letbane I/S.

Ejere ønskede få ansatte

Samme argumenter bruger han i forklaringen på, hvorfor det har været nødvendigt at bruge konsulentfirmaer som Implement. Konsulenthuset har bidraget til arbejdet med hovedudbud til en værdi af mere end 2 mia. kr. og hjulpet med organisationsændringer, ligesom konsulenthuset har været med i den langstrakte proces omkring sikkerhedsgodkendelse af letbanen, fortæller Johnny B. Hansen.

»Alle tre opgaver er store og komplekse, og det anses for både relevant og nødvendigt, at bygherreorganisationen har fået bistand fra erfarne og højt specialiserede konsulenter,« siger formanden.

Han afviser, at letbanen i stedet skulle have brugt pengene på selv at ansætte dygtige konsulenter, med at letbanens ejere har ønsket en lille og smal letbaneorganisation, samt at ekstern og højt specialiseret bistand i kortere, tidsbegrænsede perioder er hensigtsmæssig og nødvendig:

»Samtidig vil det ofte være umuligt, uhensigtsmæssigt og/eller meget dyrt at rekruttere disse kompetencer in-house for kortere perioder.«

Ekspert: Giver god mening

Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, konstaterer, at det altid er relevant at sætte spørgsmålstegn ved, om virksomheden selv har medarbejdere, der burde kunne løse de opgaver, den betaler for at få løst eksternt. Men det vurderer han, at det ikke tyder på i letbaneselskabets tilfælde.

»I forhold til konsulenterne har de hjulpet til med opgaver, som umiddelbart ikke skal løses fremadrettet, når letbanen er etableret. Derfor giver det god mening at få det løst uden for huset. Advokathjælp har de fleste virksomheder brug for fra tid til anden, når der laves store aftaler, eller der er tvister,« siger Per Nikolaj Bukh.

En lignende melding kommer fra kommunalforsker Roger Buch, der er forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

»Letbanen er en speciel virksomhed, og derfor har det helt sikkert været nødvendigt med ekstern hjælp til nogle opgaver,« siger Roger Buch, der har svært ved at vurdere, om beløbene er høje eller lave.

Kritik af egne konsulenter

I fjor viste data fra Source Global Research, der analyserer konsulentbranchen, at der i det offentlige fra 2015 til 2016 skete en stigning i forbruget af konsulenter.

Jyllands-Posten afdækkede for nogle år siden, at der i 2013 og 2014 i Aarhus Kommune blev brugt lidt over 12 mio. kr. på ledelsesunderstøttende konsulenter, og at udgifterne hertil steg med 77 pct. i 2014. Det fik Liberal Alliances daværende byrådsmedlem i Aarhus, Lars Boje Mathiesen, til at kalde det »vanvittigt«, at niveauet var så højt. Oveni de nævnte udgifter skal lægges en række andre konsulentudgifter, som avisen ikke havde fået aktindsigt i.