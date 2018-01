Det er måske et lidt for direkte spørgsmål her nogle minutter efter midnat og rådhusklokker, hvor raketter farer til vejrs, og champagnepropper springer. Men har I mod på 2018? Jeg kan ikke rigtigt bestemme mig for, om jeg har. Jo, selvfølgelig. Der er altid noget dragende og tillokkende ved et nyt og ubrugt år, der ligger der og venter som nyfalden hvid sne. Man får uvilkårligt lyst til at bestille ferierejsen, købe ny bil, forny klippekortet til fitnesscentret eller strø ødselt omkring sig med gode og sunde nytårsfortsætter.

På den anden side er det også, som om verden har teet sig så ekstraordinært mærkeligt og bekymringsvækkende det sidste års tid: terror, terrorister, tyranner, en twittende præsident, en lille raketmand, et klima, der er gået kapok, had i gaderne, parallelsamfund og så al den vrede, der nogle gange synes at flyde over, når andre kommer til os, for tæt på os, i vejen for os eller på tværs af os. Bliver det ved på den måde også i 2018?

Men hva’, den der ubeslutsomhed, den der pendlen mellem håb og frygt for fremtiden, er der vel ikke noget nyt i. Vores forhold til fremtiden har aldrig nogensinde været let og ligetil. Fremtiden, dagen i morgen, er i sig selv indbegrebet af uvished, og vi er altid ubønhørligt på vej ind i den som skibet for fulde sejl ind i morgenrøden. Eller ligesom de der skihoppere i Garmisch Partenkirchen, der siden tv-monopolets dage trofast er blevet transmitteret nytårsdag lige efter nytårskoncerten. Ned af pisten, med hovedet først, ud i den store tomme uvished, som alt efter temperament og humør kan være mavekildrende dragende eller blankt skrækindjagende.

Derfor forsøger vi også hele tiden at aflæse fremtiden og få styr på den. Vi kæmper som bæster for at få den til at makke ret og komme på plads og i orden og blive lidt mindre åben og uforudsigelig med kalendere og aftaler eller scenarier, prognoser, planer, spekulationer og visioner. Og vi tænker på den, bekymrer os for den, grubler over den. For hvordan det dog skal gå alt sammen? Vågne nætter, tanker, der kredser, panderynkende læsning af morgenavisen, ulyst ved nyhederne. Vi kender symptomerne.

Men som apostlen Jakob så tørt bemærker i brevet, som jeg læste op af før: I aner jo ikke, hvordan jeres liv er i morgen. I kan være døde og borte for den sags skyld. Så hvorfor lægge planer eller bekymre jer. »I skulle hellere sige,« siger han: »Hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det.« Om Herren vil. Det er sådan, fromme folk siger eller sagde. Nærmest som et fast omkvæd. De fleste har vist vænnet sig af med det. Det kan også blive lidt omstændeligt i vores kalenderbesatte og evigt travle tider: Om Herren vil, tager vi på storbyferie i april. Om Herren vil, skal den gamle Citroen udskiftes til efteråret. Om Herren vil, tager jeg på containerpladsen i morgen.

Men Jakobs pointe er nu nok snarere den, at vi i vores konstante trang til overblik og planlægning holder Gud ude af vores fremtid. Det kan vi jo så gøre, fordi vi ikke vil blande ham ind i den slags detailplanlægning eller ind i noget som helst andet for den sags skyld. Men her som der er det jo, at når vi viser, eller forsøger at vise, Gud ud, så går vi selv ind og tager pladsen og sætter os for bordenden.

Og så er det jo netop, når det kommer til det med fremtiden, at vores egne mere eller mindre velunderbyggede frygtsomme forestillinger, formodninger og spekulationer om den kommer til at fylde så meget desto mere. Vi tager fremtiden fra Gud og lægger den på vores egne skuldre og tror, at vi selv kan tumle den og magte den og bemestre den. Kalenderen bliver vores rettesnor, dagens begivenheder listes op og krydses af. Tiden, der ikke bruges, spildes, planer, der ændres, ærgrer, og det uforudsete kan kalde på den klammeste angst eller frygt. Frygten for fremtiden.

”Gud, mine tider er i din hånd”. Sådan lyder det et sted i Det Gamle Testamente. Sikke en trøst at kunne sige det. For så handler det pludselig om, at vi tager imod det, der kommer, det, der venter, det, vi i bund og grund ikke ved noget som helst om, at vi tager imod det som en gave fra den gode Gud fremfor at ligge der om natten og forgæves kæmpe med dagen i morgen, tage føregreb på den, forsøge at overskue den og måske slå sig i stykker på det. At tage imod morgendagen, imod fremtiden, som noget Gud har til dig, fremfor at frygte den eller tvinge den og gøre den i dit eget billede. Det er dog noget!

Bøn, det at bede til Gud, er i bund og grund et udtryk for, at man så netop kommer dertil, at man opgiver selv at tumle sin fremtid, at man opgiver at holde fast eller spekulere sig selv i spåner på den, at man opgiver sig selv og siger til Gud, at nu må du tage over. Jeg kan ikke se mig ud af det her. Min frygt og mine bekymringer vokser mig over hovedet, mine scenarier braser sammen. Mine forestillinger om, hvordan det bør være, og min angst for, at det ikke bliver sådan, slider mig ned. Tag du over!

Dertil kommer vi alle jo en gang imellem, for bøn er jo ikke en eller anden underlig fritidsbeskæftigelse for særligt fromme mennesker. Bøn er ikke nødvendigvis noget man – som i nutidig dansk tvdramatik – står og råber ude i baghaven eller med store fagter og himmelvendt blik kaster sig ud i. Bøn er at bede, som du kan bede enhver om at lette en byrde for dig eller at holde ved dig eller være hos dig, når grunden giver efter under dine fødder, når tomrummet truer, eller når du er ude på det i tilværelsen dybe, våde vand, i den lille båd, der gynger så faretruende.

Og det Jesus siger i dagens tekst er, at den bøn kan du så med så meget desto større sindsro rette til Gud, fordi han er der for dig, ikke som et abstrakt, filosofisk princip, ikke som en konturløs, tåget skikkelse, ikke som den lunefulde, der skalter og valter med sin skabning, men som en far er der for sit barn. Han kender dig. Han lytter. Han ved, hvad du trænger til. Det er den vilde påstand, der så at sige er bygget ind i vores fadervor, som Jesus lærte os det, at Gud, skaberen, altings ophav, bøjer sig mod dig, låner dig øre. Du kan lægge det alt sammen i Hans hånd med de her få, enkle ord, som fadervor er gjort af.

Du behøver altså ikke besnakke Gud, råbe og skrige, tinge med ham eller bevise din fromhed. Gå ind i dit kammer, bed med disse få ord, og modtag dagene, som de kommer, med hvad de nu har til dig. Komme DIT rige. Ske DIN vilje.

Ja, bare vi kunne! Vi kommer desværre nok aldrig dertil, hvor vi på den måde kan leve i bøn og hengivelse og tillid til ukendt fremtid. Men vi kan forsøge dagligt – med de her få, enkle ord – at holde os selv fast på, at vi af Jesus har fået den her privilegerede indgang til Gud, så vi kan kalde ham far, bede ham tage over og overgive vores dage og frygten for vores fremtid til ham.

Og når vores tyranniske trang til selv at tumle fremtiden så igen tager over. Når vi igen maser på med vores forventninger til og forlangender om, hvordan det bør være, hvordan dagene bør flaske sig, og planer falde på plads. Når vi igen bruger tiden på at stive vores tilværelse af med bekymringer, der sjældent bliver til noget, eller stirrer fortabte ind i, hvad der ligner et håbløst globalt mørke, en ond tid, der synes at dæmre i verden omkring os. SÅ er det godt at huske på, at alle vores planer, forventninger og bekymringer aldrig holder en meter, når Gud lader høre fra sig.

Det, der skete julenat, at Gud kom til jord som et fattigt, forfulgt menneske og slog følge med fattige og forfulgte mennesker, det var der ingen, der havde forudset. Det var der ingen, der havde planlagt. Det var der ingen, der havde gjort sig nogen som helst forestillinger om. Det brød med enhver idé om, enhver nok så velbegrundet frygt for, hvad fremtiden skulle blive eller bringe. Hvor man med rette kunne forvente, formode og lægge sikre prognoser for mørke, fortvivlelse død og grav, der bragte han lys, håb, liv og opstandelse.

Så at Gud kom til jorden i sin søn, og at den søn gjorde og sagde, hvad han gjorde og sagde, det var og er den totale omvæltning og modsigelse af vores tro på, at vi på nogen som helst måde har noget som helst at sige om fremtiden, når alt kommer til alt. Han ryddede enhver kalender. Hvad der skete julenat, påskemorgen og pinsedag var en kuldkastelse af alle formodninger og fremtidsudsigter, der viste os, at fremtiden så suverænt er hans, og at hvor han er, er der intet at frygte. Tværtimod er der en dag, der venter, med håb, muligheder og – ikke mindst – alle dem, som du har brug for, og som har brug for dig.

Vi kaster os ind i fremtiden, hver dag og hele tiden. Som skihopperen i Garmisch Partenkirkchen suser ned af løjpen for at smide sig ud i det tomme rum. Som skibet, der for fulde sejl stævner ind i morgenrøden. Godt, vi så kan sige vores fadervor, som Jesus lærte os det, og finde håbet og troen på, at rummet ikke er tomt, at vi bæres oppe trods bølgernes toppe, at Gud er med os i det nye, der er i vente, og at vi må få modet til at tage det, som det kommer. Ja, og så endelig finde trøst i, at der, hvor Gud er i sin søn Jesus Kristus, der ender det godt.

Derfor trods alle bekymringer og dystre prognoser: I Jesu navn et godt nytår til jer alle. »Favn kun trøstig, hvad Gud har givet. Løft dit hoved, og tak for livet.«