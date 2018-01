Populær regnskov: Julegaverne under træet var ikke kun materielle

500 kvm regnskov for 214 kr. Det er én af de julegaver af ikkemateriel karakter, som en stor gruppe danskere har valgt at lægge under juletræet i år. Andre har lagt en ged, 10 høns og en hane eller vinterhjælp til børn på flugt under juletræet. De velgørende gaver af ikkemateriel karakter sælger godt, melder interesseorganisationerne her efter nytår.

Den aarhusianske interesseorganisation Verdens Skove har ikke samme gennemslagskraft som dengang, da en gruppe studerende fra Aarhus Universitet satte regnskoven på dagsordenen tilbage i 1990’erne, men organisationen vokser støt. I 2017 har den solgt regnskovscertifikater for omkring 1,3 mio. kr.

Red regnskoven

Mange, især aarhusianere, vil nok kunne huske Verdens Skove – dengang Nepenthes – fra kampagnen ”Red Regnskoven” tilbage i 1990’erne.

Nepenthes blev stiftet af en gruppe biologistuderende på Aarhus Universitet. De ønskede at skabe bedre vilkår for natur og mennesker, og det var en kæmpe succes at sælge beviser på, at man ejede et mindre stykke skov i Costa Rica.

Over 200.000 danskere støttede regnskoven igennem kampagnen, som indsamlede knap otte mio. kr., og den dag i dag står skovene endnu i Costa Rica.

Verdens Skove har for længst trukket sig ud, fordi arbejdet er ”færdigt”. Til gengæld er andet kommet til. Det fortæller kommunikationsmedarbejder Nikolai Lang.

»Det var dengang, hvor der var én sag på danskernes dagsorden ad gangen. Sådan er det ikke længere, og efter at vi relancerede regnskovskampagnen i 2011, har vi ikke haft helt den samme gennemslagskraft,« forklarer han.

Der er mange ngo’er om buddet, og danskerne har kunnet vælge at støtte alt fra regnskov til børn på flugt og kræft i juletiden.

»Tiderne har forandret sig siden Live Aid og Save the Rainforest, der var globale fænomener,« siger han.

Stigende omsætning

I 2013 omsatte Verdens Skove for cirka 360.000 kr. i webshoppen, hvor man kan købe sig til alt fra regnskovscertifikater til spiselige sager, tøj og design. Det tal er i 2017 vokset med næsten en mio. kr., så organisationen i år forventer at have omsat for over 1,3 mio. kr.

Over halvdelen af omsætningen ligger i november og december, hvor danskerne giver regnskov i gave for knap 800.000 kr.

»Det er meget for en mindre organisation som vores, der har et samlet budget på 20 mio. kr.,« siger Nikolai Lang.

Organisationen sælger flest certifikater, men de senere år har der været en stigende interesse for de fysiske produkter, som kommer fra regnskoven.

»Vi oplevede for eksempel en voldsom interesse for vores tapir i regnskovstræ, som var udsolgt på få uger,« siger Nikolaj Lang og forklarer, at det lader til, at de konkrete produkter tiltaler danskerne.

Det er noget, man kan se og føle på.

Konkret gave

Samme oplevelse har Lene Hylleberg, der er projektleder i Folkekirkens Nødhjælp og ansvarlig for kampagnen “Giv en ged“, hvor man kan forære alt fra en ged til høns eller køkkenhave, som så går til familier i fattige dele af verden.

»Der er ingen tvivl om, at da det kom på banen for 11 år siden, ryddede det markedet. Der blev solgt for 10 mio. kr., da vi lancerede det,« siger hun.

Det skyldes, forklarer hun, at gaven er meget konkret i forhold til at forklare en meget kompleks problemstilling.

»Bag en meget konkret gave er der en kompleksitet i forhold til at fortælle, hvordan man laver en langsigtet bæredygtig udvikling. Det er til at forstå – køber du en ged, får en fattig familie en ged. Det er en konkret gave, som giver mening,« siger Lene Hylleberg.

De sidste tre år er der flere og flere, som har givet en gave fra Folkekirkens Nødhjælp. Siden 2013 er salget vokset fra 1,6 mio. kr til over 4 mio. kr. i 2017. En fjerdedel af salget sker inden den 1. december, mens resten sker i juletiden.

»Mit indtryk er, at velgørenhedsgavemarkedet er steget. Der er en villighed til at donere til mange forskellige formål, som ikke handler om en selv,« siger Lene Hylleberg.

Større mediefokus

Og så ér der i mediebilledet bare mere fokus på katastrofer, uretfærdigheder, flygtninge og krig.

»Der er nogle voldsomme problemer og en stor grad af hjertevarme. Op til jul rækker hjertevarmen lidt ekstra,« siger hun og tilskriver Folkekirkens Nødhjælps succes en intensiveret markedsføring og gode ambassadører som Rytteriet, Bodil Jørgensen og Peter Belli.

»De har været med og set de steder, vi har hjulpet, og har kunnet fortælle historien om, at det virker,« siger Lene Hylleberg.