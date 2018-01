Vi vil have oplevelser, stemning og ordentlighed, når vi shopper

I Salling er den spektakulære juleudsmykning, lysende facader og muligheden for at få udsigten ud over hele byen på tagets top de første skridt på vejen til at skabe et oplevelseshus for kunderne – et sted, hvor man har lyst til at bruge sin tid og tage børnene med hen.

Det fortæller stormagasinchef i Salling Aarhus Lars Højgaard, der peger på, at det er noget af det, der skal trække kunderne ind i den fysiske butik i en tid, hvor nethandel tager flere og flere andele.

Salling er dog med begge steder – og i den kommende tid vil Sallings e-handel også blive udviklet i højere grad, lover magasinchefen.

»Det vigtigste er at kunne skabe mulighederne for kunderne, så vi er tilgængelige, når kunden vil handle,« siger han – om det så er, når kunden sidder i bussen på vej et sted hen, eller når kunden har god tid og vil med familien på indkøb.

Det er sådan, flere og flere forretninger i dag indretter sig, vurderer Anne Sophie Scavenius, partner i kommunikationsbureauet Mannov, der har afdelinger i Aarhus og København.

Herigennem rådgiver hun mange virksomheder og kunder om kommunikation, pr og krisehåndtering og er derfor opdateret på, hvordan virksomhederne forsøger at tilpasse sig kundernes ønsker.

»Vi forbruger på en ny måde i dag. Efter finanskrisen er vi blevet mere kritiske. Vi engagerer os i højere grad i de virksomheder, som vi handler i. Det stiller store krav til virksomhederne, samtidig med at der er en øget gennemsigtighed via f.eks. Trustpilot og Tripadvisor,« siger hun.

Vi forbrugere er simpelthen blevet mere engagerede på godt og ondt.

Brandpoliti

Anne Sophie Scavenius nævner Google som et eksempel. Virksomheden blev i oktober udsat for massiv kritik for en burger-emoji, fordi osten var placeret nederst i burgeren modsat Apples og en række andre virksomheders burger-emojier. Burgeraffæren resulterede i, at en topdirektør hos Google tweetede, at det havde førsteprioritet at få osten oven på bøffen i burgeren.

»Eksemplet viser, hvordan Google har fået god omtale ved at omfavne kunderne,« siger Anne Sophie Scavenius og konkluderer, at de virksomheder – uanset om det er it- eller modevirksomheder – som lytter til kunderne, tager ansvar og gør mere end bare at lancere en kampagne, får forbrugernes gunst.

»Forbrugerne er blevet en slags brandpoliti,« siger hun og forklarer, hvordan de forskellige tjenester som Trustpilot giver os mulighed for at slå alarm, hvis vi har haft en dårlig oplevelse.

Det gør vi i højere og højere grad, og det stiller krav til virksomhederne om at skabe de bedst mulige vilkår for tilfredse kunder – hvad enten det er en netbaseret eller fysisk butik.

Magasin er med sine udvidede åbningstider og meget personale et Aarhuseksempel på en virksomhed som, Mannov-partneren mener, gør netop det.

»Dem, der går op i, hvordan kunderne og medarbejderne har det fremfor udelukkende at se på, hvordan der skabes de største afkast, vinder også forbrugernes gunst,« siger Anne Sophie Scavenius.

Forbrugeren får mere magt

Nike har fået stor succes med at lade kunderne designe deres egne sko, så farve, sål, snørebånd og luftpude er efter kundens personlige smag.

Og Frisko fik ros for at lytte til kunderne og bringe Zapp-isen såvel som andre klassikere tilbage i handlen.

Ovenstående er eksempler på det, som Anne Sophie Scavenius fra Mannov kalder co-creation – dét, at forbrugerne vil være en del af det produkt, de forbruger.

»Det er et godt eksempel på nogen, som omfavner forbrugerens engagement. Folk skrev jo, at de savnede Zapp-isen. Så Frisko omfavnede det og lancerede isen igen. Det er ikke nødvendigvis den største salgssucces, men firmaet har vist kunderne, at det går op i forbrugeren og engagerer sig i, hvad de vil have,« siger hun.

Det vil vi se i stigende grad, forudser Anne Sophie Scavenius. Men tendensen er i lige så høj grad, at forbrugerne ønsker at være medskabere – noget, som hovedsagligtstartup-virksomheder har nydt godt af.

Før gik man til en investor, hvis man ville have penge til at sætte en produktion i gang. Nu går man direkte til forbrugeren, og på den måde er forbrugeren også med til at bestemme, mener hun.

Dét mener Anne Sophie Scavenius, at vi vil se mere og mere af – især uden for de større byer, hvor forbrugerne tager et stigende lokalt ansvar. Både i forhold til sundhed og i forhold til at støtte lokale butikker, som er i risiko for at lukke.

Vi vil simpelthen se en modbevægelse af folk, som støtter op om deres lokale brugs og gerne kører den ekstra omvej og med glæde betaler 20 kr. ekstra, forudser hun.

Showrooms

Når Aarhus Cityforenings direktør Claus Bech ser på den udvikling, Aarhus midtby har været igennem i de senere år, hæfter han sig ved, at de fysiske butikker faktisk klarer sig ret godt.

Han læner sig op af tal fra Ejendomstorvet.dk, en portal for erhvervslokaler, som i oktober 2017 konkluderede, at vi skal tilbage til sommeren 2010 for at finde færre ledige butikslokaler end nu i Østjylland. Kun 5,3 pct. af de samlede butiksarealer står tomme, hvilket er en anelse bedre end på landsplan.

Samtidig peger Claus Bech på, at vi i disse år oplever, at byen – eller city, som han kalder midtbyen – rykker længere ud. Nørre Allé og Frederiks Allé har f.eks. fået et hav af små, spændende butikker og caféer.

»Jeg tror, vi vil se, at den indre del af byen vokser sig større og mere mangfoldig med et større udbud,« siger han.

Finanskrisen var hård ved detailhandlen, men den dommedagsprofeti, som for år tilbage erklærede de fysiske butikkers død pga. nethandel, er simpelthen ikke gået i opfyldelse.

»Det er måske det stik modsatte, der er sket. Det fysiske går hånd i hånd med nethandlen,« siger Claus Bech og peger på, at enkelte butikker holder fast i kun at være fysiske, mens mange kombinerer nethandel og fysisk butik.

»Folk vil rigtig gerne mærke og fornemme det, de køber. Butikkerne bliver en form for showrooms, hvor nogen køber varen med det samme, mens andre går hjem og efterfølgende køber varen på hjemmesiden. Derved har man fat i det bedste af to verdener og får summen af de to omsætningstal,« siger han.

Men det er ikke kun det, at vi gerne vil føle og mærke. Det handler i lige så høj grad om alt det andet, som byen og butikkerne kan tilbyde. Oplevelser, stemning – en kop kaffe eller et besøg på Street Food-markedet – alt det, som gør en tur i Aarhus til mere end bare shopping.

»Det her individuelle og anderledes, hvor butikkerne overrasker og i høj grad giver en god serviceoplevelse i de fysiske butikker, er det, som man skal lægge ekstra stor vægt på i denne tid,« mener Claus Bech.

Da han tiltrådte som direktør for Aarhus Cityforening for 14 år siden, var fokus på at forstærke de enkelte cityområder og fremhæve deres særkender – Jægergårdsgade, Latinerkvarteret, M. P. Bruuns Gade. Den tendens er ifølge direktøren bare blevet forstærket, og så er de enkelte områder selv blevet gode til at udvikle og brande sig på netop deres karakteristik.

»Hele viften af forskelligartede og mangfoldige områder ligger inden for to kilometer og 15 minutters gang. Jeg tror, at den moderne forbruger gerne vil have kontrasten fra Strøget til de toppede brosten. Stemningen i de her interessante og skæve gadeområder, som går hånd i hånd med stormagasinerne og Bruuns Galleri. Alt sammen i kombinationen med kultur- og restaurationslivet,« siger Claus Bech.

Ordentlige virksomheder

I øjeblikket er der udsalg overalt, og danskerne er med Mannov-partnerens ord en nation af udsalgsjægere. Vi kan simpelthen godt lide at føle, at vi har gjort en god handel.

Men med nethandel og store udsalgsdage som amerikanske black friday og den kinesiske pendant, singles day, bliver der bare flere og flere gode tilbud på markedet, så det klassiske januarudsalg mister noget af pusten.

Det går ifølge Anne Sophie Scavenius ud over mindre butikker, der er begyndt at protestere over de mange dage med nedsatte priser.

På Ærø droppede butikkerne i år black friday, i Latinerkvarteret i Aarhus protesterede butikkerne ved at slukke lyset, og på Saxogade i København skruede butikkerne for andet år i træk op for priserne og donerede overskuddet til et værested.

Anne Sophie Scavenius forventer, at 2018 og de kommende år vil byde på flere af den slags protester. Og det falder meget godt sammen med den moderne forbruger, som stiller krav til virksomhederne:

»Jeg tror, vi vil se, at den passive forbruger, der bare forbruger det, der lige er nærmest, er på vej ud. Vi vil se flere engagerede forbrugere, der stiller krav til virksomhedernes service og opførsel.«

Anne Sophie Scavenius nævner som eksempel Social Foodies på M. P. Bruuns Gade, hvis vision er at være et bæredygtigt, socialt koncept.

»Hele virksomhedens produktportefølje er bygget op omkring den vision. Så hele det med at have et formål har den gjort til en del af forretningen,« forklarer hun og peger på isen, der er økologisk, og bagværket, der er lavet på ingredienser fra Afrika, hvor virksomheden støtter en række projekter.

Den tilgang vinder man, ifølge forbrugereksperten, med hos kunderne.

»Fremtiden tilhører de ordentlige virksomheder, som tænker hele vejen rundt og ikke kun på at levere det største afkast,« siger hun.