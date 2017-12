Ni personer er kommet til skade efter overhalingsulykke

Otte personer er bragt til sygehuset efter en trafikulykke på Holmstrupgårdsvej i Brabrand ved Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi, der fik alarmen om ulykken klokken 18.47.

- Tre af de tilskadekomne er alvorligt kvæstede, men de er ikke i livsfare, siger vagtchef Per Bennekov til Ritzau.

Ulykken skete, da en 19-årig mand ville overhale en anden bil.

Da han var ved at overhale, opdagede han, at der var modkørende trafik, og at han derfor ikke kunne nå at fuldføre overhalingen.

Den 19-årig trak derfor ind til højre, og ramte den bil, som han var ved at overhale.

Bilen, der blev ramt, bliev slynget rundt og kom over i den anden side af vejen, hvor den ramte af en modkørende bil.

I de tre involverede biler var i alt 11 personer. To slap uskadt, mens ni blev bragt til sygehuse i Aarhus og Randers.

De alvorligt kvæstede er tre kvinder i alderen 19-21 år. De sad alle i den bil, der blev slynget over i den forkerte kørebane.

I forbindelse med ulykken var Holmstrupgårdsvej i en periode spærret fra Edwin Rahrsvej til rundkørslen ved Jernaldervej.